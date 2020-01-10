FETÖ'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri, 'ByLock' içerikleri ve araştırmalar sonucunda örgüt üyesi olduğu tespit edilen 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılan binbaşı, 3'ü ihraç edilmiş teğmen, 7'si aktif görevde astsubay ve 1'i emekli astsubay 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlardan şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
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