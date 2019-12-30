FETÖ'den yargılanan Baklavacı Faruk Güllü'nün tutukluğuna devam kararı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında dosyası ayrılan baklavacı iş adamı Faruk Güllü’nün yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, oy çokluğuyla sanık Faruk Güllü’nün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ve baklavacı iş adamı Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada sanık Faruk Güllü’nün dosyası, hakkındaki tüm delillerin toplanmış olduğu gerekçesiyle ayrılmıştı. Sanık Güllü’nün dosyasının ayrılmasının ardından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada TMSF’nin sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum tarafından atanan yönetim kurulu üyesi Halil Koca hazır bulundu.

Mahkeme başkanı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan gizli tanığın ifadelerinin ve teşhis tutanaklarının geldiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı avukatları, gizli tanığın mahkemede dinlenmesini talep etti.

Savcı, gizli tanığın dinlenmesini ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanık Faruk Güllü’nün tutukluluk halinin devamını talep etti.

"GİZLİ TANIĞA SORU SORMAK İSTERİM"

Duruşmada Faruk Güllü, "Gizli tanık doğruyu söylememektedir. Gizli tanığa soru sormak isterim bu nedenle bizzat duruşmada dinlenmesini talep ederim. Tutuklu kaldığım süre ve sağlık sorunlarım nedeniyle tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Faruk Güllü’nün kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla hükmetti. Mahkeme başkanı Ömer Yıldırım, sanık Faruk Güllü’nün savunmasının alınması ve hakkındaki delillerin büyük ölçüde toplanması dolayısıyla adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağını belirterek muhalefet şerhi koydu.

Mahkeme, TMSF tarafından sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum olarak atanan yönetim kurulu üyesi Halil Koca’nın suçtan zarar görmediği gerekçesiyle katılma talebini reddetti. Heyet, gizli tanığın bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İHA