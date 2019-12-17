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17 Aralık 2019 Salı 13:06:25 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 13:24:55

FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz babasından Kılıçdaroğlu'na uyarı

İzmir'de FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un babasının 31 Mart yerel seçimlerinden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı ortaya çıktı. CHP liderini telefonla arayarak, "Benim oğlum FETÖ'cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" şeklindeki iddialar üzerine Oğuz'a, 'Babanla görüşüyor musun?' diye soruldu. Oğuz'un, "1991 yılında kardeşimi kaybettim. O dönemde babamla annemin arası açılınca aramıza küslük girdi. Ardından sorunu giderdik ve barıştık." dedi.

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un, nöbetçi mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'İŞİ NEDENİYLE GÖRÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNİ' İLERİ SÜRDÜ

Örgütün mahrem imamlarıyla telefon bağlantısı kurduğu suçlamasına karşılık Oğuz'un, "Belediye başkanlığı görevinden önce mali müşavir olarak görev yapmaktaydım. Görevim nedeniyle telefonumda yaklaşık 9 bin kişi kayıtlıdır. Mahrem imam olduğu iddia edilen kişilerle mali müşavirlik işim nedeniyle görüşmüş olabilirim ama hatırlamıyorum. Telefonumda bu kadar fazla kişinin kayıtlı olması ise tamamen işim gereğidir. Kiminle hangi tarihte konuştuğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Oğuz'a, yurt dışı gezileri de soruldu. Özellikle Güney Afrika'ya yapılan gezinin sorulduğu Oğuz, "Güney Afrika gezisine İzmirli başkanlar katıldı. Ben özellikle gitmedim" dedi.

Ayrıca örgütün en çok okulunun bulunduğu Rusya'ya bağlı Başkurdistan Özerk Bölgesi'ne yaptığı gezi de Oğuz'a soruldu. Oğuz, ziyaretin Uluslararası İş Birliği Forumu'na katılmak için gerçekleştirdiğini ve herhangi bir örgüte ait okula ziyarette bulunmadığını söylediği öğrenildi.

BURAK OĞUZ'UN, 'KILIÇDAROĞLU'NA 'OĞLUM FETÖ'CÜDÜR' DEDİĞİ İDDİALARI SORULDU

Başkan Oğuz'un babasının, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, "Benim oğlum FETÖ'cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" şeklindeki iddialar üzerine Oğuz'a, 'Babanla görüşüyor musun?' diye soruldu. Oğuz'un, "1991 yılında kardeşimi kaybettim. O dönemde babamla annemin arası açılınca aramıza küslük girdi. Ardından sorunu giderdik ve barıştık. Bunun dışında başka bir sebepten

"BU OLAYDA BELEDİYE BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Kaçma şüphesi, delilleri karartma, gizleme, yok etme şeklindeki tutuklama sebeplerinin bir arada bulunması gerekiyor. Somut olayda bu koşulların hiçbiri mevcut değil. Bu şekilde verilen tutuklama kararı demokrasiye darbe vurulması demektir. CHP geçmişte birlikte yol yürüyüp sonra çıkarları çatışınca yollarını ayıranlar gibi değil geçmişte de bugün de gelecekte de FETÖ'nün karşısında olan, FETÖ ile mücadele eden bir siyasi partidir." dedi.

Bu olayda siyasi manevrayla kendilerine hareket alanı yaratmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini kaydeden Yücel, "Belediye başkanımızın yanındayız. Hukuki sürecin takipçisiyiz. Hukukçularımız gerekli çalışmaları yapmaktadır. Tutuklama kararına en kısa zamanda itiraz edilecektir. Başkanımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına ve bu suçlamadan aklanacağına inanıyoruz." dedi.

(DHA)

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