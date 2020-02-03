FETÖ'den talimat alan isim: En kolay CHP'ye sızarım

Yeni Şafak'ın haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) siyasi partilere sızma süreci Konya'daki davayla birlikte bir kez daha açığa çıktı. Örgütün CHP'ye sızdırıp bir yıl içerisinde "gençlik kolları başkanı" yaptırdığı Hüseyin Fatih Tamer'in hikayesi, sürecin nasıl işlediğini detaylarıyla ortaya çıkardı. Siyaseti dizayn etme hedefleri kapsamında birçok kumpasa imza atan FETÖ, yine kendi elemanlarını siyasi partilerin içerisine gizlice sızdırdı. Bu isimlerden biri olan, CHP'nin eski Konya Gençlik Kolları Başkanı Tamer, Konya Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 Şubat 2018'de gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan ve stajyer avukat olan Tamer hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açıldı.

PARTİLERE BÖYLE YERLEŞTİLER

Suçlamaları kabul etmeyen ve FETÖ ile hiçbir alakasının olmadığını, CHP'ye de ideolojik düşünceleri nedeniyle üye olduğunu iddia eden Tamer'in, örgüt tarafından CHP'ye nasıl sızdırıldığını anlatan tanık ifadeleri iddianameye girdi. Örgütün Konya yapılanmasında görev alan Alper Göğebakan, FETÖ'nün Konya il eğitim danışmanı olan Bilal Şahin'in siyasi partilere yerleştirilecek kişilerin isimlerini verdiğini, bunların arasında sanık Tamer'in de bulunduğu belirtti.

Hüseyin Fatih Tamer ve Kemal Kılıçdaroğlu....

AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM

Göğebakan'ın ifadesindeki dikkat çekici kısımlar şöyle: "Bilal Şahin, örgütün daha önceden siyasi partilerin içerisine adam yerleştirdiklerini ancak zaman içerisinde bu adamların deşifre olduğunu, bu adam yerleştirme konusuna daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğini söyledi. Ayrıca 'eyalet talebe mesulleri'nin örgüt içerisinde daha önce vazife yapmış, güvenilir ve itaat eden kişileri belirleyeceğini, bu kişilerin uygun olup olmayacağına yapacağımız görüşmenin ardından bizim karar vereceğimizi söyledi. Bilal, 'Bu işi gizli tutacaksınız, bu işten il imamının bile haberi yok' dedi."

UYUM SAĞLARIM

"Daha sonra Hüseyin Fatih Tamer ve ismini şu an hatırlayamadığım 2 kişinin ismini verdi. Ancak söz konusu 2 kişi bu iş için uygun değildi. Bu işe uygun olduğunu değerlendirdiğim Hüseyin Fatih Tamer'e, hangi partiye gitmek istediğini sordum. Bana, 'AKP bizim cemaate karşı iken oraya gitmem. Ben İzmirliyim, İzmirli olanlar CHP'ye daha hızlı uyum sağlar, bu yüzden CHP'de görev alayım' dedi."

HEMEN PARTİYE ÜYE OLDU

"Daha sonra CHP'ye giderek üye oldu ve programlarına katılmaya başladı. 2015 yazında örgüte ait yurttan çıkarak özel bir yurda bizim isteğimizle yerleşti. Daha sonra Selçuklu Gençlik Kolları başkanı oldu. Bu süreç içerisinde benim evime geliyordu ve sohbet yapıyorduk. Hüseyin Fatih Tamer'i CHP içine yerleştirdiğimizi ben, İlyas Öksüz ve Bilal Şahin dışında kimse bilmiyordu. Diğer partilere yerleştirilenleri de ben bilmiyordum."

BYLOCK'A 2 BİN 572 BAĞLANTI

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, FETÖ'nün Konya yapılanmasında bölge talebe mesulü gibi görevler aldığı anlaşılan Tamer'in, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi. Tamer'in, ByLock'u 4 Eylül 2014 ile 9 Temmuz 2015 tarihleri arasında kullandığı ve bu tarihler arasındaki bağlantı sayısının ise 2 bin 572 olduğu ifade edildi. Ayrıca Tamer'in, FETÖ'den yargılanan ve örgütün şehir dışı talebe mesulü, bölge ilköğretim mesulü ve mahrem imam olduğu belirlenen birçok kişiyle de telefon irtibatının olduğu tespit edildi.

1 YILDA BAŞKAN OLDU

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama neticesinde sanık Tamer, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 20 Kasım 2018'de açıklanan kararda, tutukluluk halinin devamına karar verilen Tamer'in, örgüt üyeleri tarafından verilen talimat doğrultusunda CHP içerisine yerleştirildiği, bu amaçla önce örgüte ait yurt ve evlerden ayrıldığı, daha sonra CHP'ye üye olduğu, 2015 yılı içerisinde bu partinin Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı, yine 2016 yılı sonlarında Konya İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirtildi.

YARGITAY ONADI

Sanık Tamer, mahkemenin kararına itiraz etti. Ancak Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince sanığın istinaf talebi reddedildi. Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de yaptığı incelemenin ardından Tamer hakkında verilen hapis cezasını onadı. Böylece Tamer hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

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