FETÖ'den ihraç edilen doktora kaçak tıp merkezi baskını

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Emtia Büro Amirliği ile Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız muayenehane işletildiği bilgisi üzerine, Bostancık Caddesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

Bir apartmanın hijyen ve fiziki koşulları taşımayan giriş ve bodrum katlarını muayenehaneye dönüştürerek, bölgede yaşayan Suriyelilere hizmet veren FETÖ'den ihraç edilen doktor A.D. ve 2 yabancı uyruklu doktor ile bir sekreter gözaltına alındı.

Baskın öncesinde binaya çok sayıda Suriyelinin tedavi amacıyla girdiği, Acil Tıp Merkezi adı altında hizmet veren muayenehanenin kadın doğum, dahiliye ve çocuk servisinin de olduğu belirlendi.

İş yerinde yapılan arama sonucu, 527 tıbbi malzeme, 148 tıbbi ilaç, 10 tıbbi cihaz, 5 serum ve 27 dokümana el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.