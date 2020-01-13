13 Ocak 2020 Pazartesi 14:09:55 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 14:12:26
FETÖ'den gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı
FETÖ ile mücadele kapsamında evinde gözaltına alınan Ali Tezel, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tezel, buradaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözatına alınan Ali Tezel, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tezel, buradaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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