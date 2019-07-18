FETÖ'den ceza alan firari Eskişehir'de yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında ceza alan firari hükümlü, Eskişehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan N.Ö'nün Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Yalova İl Müftülüğünde Kuran kursu öğreticisiyken görevden uzaklaştırılan şüpheli N.Ö, kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Yalova'ya gönderileceği öğrenildi.
AA
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