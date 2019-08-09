FETÖ'den aranan yurt müdürü yakalandı
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Y.D. (30) Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonla çarşı merkezinde yakalandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Y.D. (30) Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonla çarşı merkezinde yakalandı. Kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.D. Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Y.D.'nin daha önce kapatılan FETÖ'ye ait özel bir yurtta müdürlük yaptığı öğrenildi.
(İHA)
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