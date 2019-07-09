09 Temmuz 2019 Salı 15:54:24 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 15:55:31
FETÖ'den aranan şüpheli Edirne'de yol kontrolünde yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi bir kişi jandarmanın yol kontrolünde otobüste yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 saat esasıyla yol kontrollerini sürdürüyor.
Köşen köyü yakınlarındaki denetimde kontrol edilen yolculardan birinin FETÖ'den arandığı belirlendi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Türkmenistan uyruklu Y.N. gözaltına alındı.
AA
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