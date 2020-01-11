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11 Ocak 2020 Cumartesi 16:22:29 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 16:31:58

FETÖ'deki kurnazlığa bak! TSK'ya elverişsiz örgüt üyeleri sahte isimlerle ameliyat ettirilmiş

Terör örgütü FETÖ'nün itirafçı üyeleri kirli yapılanmayı bir bir deşifre ediyor. Pek çok kuruma sızan örgütün hedefindeki TSK'ya sızabilmek için askeri okullara kabul edilmeyen, elverişsiz olanlar örgüte ait hastanelerde sahte isimlerle ameliyat edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmaları sağlanmış.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana TSK'ye yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, aralarında muvazzaf ve ihraç albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay, uzman çavuş ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 273 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çocuk yaşta örgüte kazandırılan, özel evlerde yetiştirilen ve "mahrem hizmetler"de kullanılan şüphelilerden 146'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 1049 örgüt üyesini daha deşifre etti. İtirafçılar ifadelerinde, örgütün TSK'ye sızmak için uyguladığı yöntemleri anlattı.

İtirafçı olan eski astsubay S.A.Y, burnundaki kemik nedeniyle askeri okula girmek için gerekli sağlık koşullarını taşımadığını ancak kendisinden sorumlu örgüt "imamı"nın bu engeli aşmak için kendisini yönlendirdiğini aktardı. Mahrem imamın, askeri okula girebilmesi için burnundaki kemiği aldırması gerektiğini söylemesi üzerine örgütle bağlantılı bir hastaneye gittiğini, hastanede sahte bir isimle kayıt yapıldığını ifade eden S.A.Y, burada ameliyat olduktan sonra askeri okula yerleşebildiğini belirtti.

"Ameliyattan sonra taramadan geçtim"

2018 yılında gözaltına alınan askeri okul öğrencisi A.F. ise Hava Harp Okulu'na girmeden önce başvurduğu Deniz Harp Okulu'nun genel sağlık taramasında, doğuştan testis yumurtalarından birinin olmaması nedeniyle elendiğini kaydetti. A.F, Hava Harp Okulu mülakatları öncesi kendisinden sorumlu örgüt üyesinin yönlendirmesiyle İstanbul'da bulunan örgütle bağlantılı bir hastaneye gittiğini kaydetti. Burada ameliyat için sahte bir isimle kayıt açıldığını bildiren A.F, "Benden sorumlu kişi bana ve aileme bu hastanede ameliyat edileceğimi, daha sonra Hava Harp Okulu sağlık taramasından geçebileceğimi söyledi. Ameliyat olduktan sonra okulun genel sağlık taramasından geçerek okula yerleştim." dedi.

Örgütten olmayan öğrencilere zor sorular sormuş

İtirafçılardan Y.M. de örgüte ait sağlık kurumlarında genel muayene edildikten sonra sağlık sorunu bulunmayan öğrencilerin sınava hazırlanmaya devam ettiğini dile getirerek, "Askeri okula girmeye elverişli olduğu anlaşılan öğrencilere spor aktiviteleri yaptırılıyordu. Sağlık kontrolü neticesinde operasyonlarla giderilebilecek sağlık sorunu olan öğrenciler ise örgüte ait sağlık kurumlarına yönlendirilerek veya öğrencilerden sorumlu kişiler tarafından bu kurumlara götürülerek tedavi ettiriliyordu." ifadesini kullandı. Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen yarbay C.H. de askeri okullara giriş mülakatlarında görevli olduğunu bildirdi.

Mülakatlar öncesi mahrem imam tarafından kendisine mülakata girecek öğrencilere yönelik kodlamalar verildiğini belirten C.H, "Bu kodlama doğrultusunda örgüt içinde yer almayan öğrenci adaylarını bu şekilde eledim. Bu kodlamaya uyan öğrencilerin elenmesi için zor sorular sordum. Elenme gerekçelerine ise bu sorulara cevap verememeleri yazdım." itirafında bulundu.

AA

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