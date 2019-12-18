FETÖ'cüye kim onay verdi?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Burak Oğuz, savcıya ifade verdi. Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı. Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı. Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

HATIRLAMIYORUM SAVUNMASI

Suçlamalara ifadesinde CHP’li başkan Oğuz’un, “Belediye başkanlığı görevinden önce mali müşavir olarak görev yapmaktaydım. Görevim nedeniyle telefonumda yaklaşık 9 bin kişi kayıtlıdır. Mahrem imam olduğu iddia edilen kişilerle mali müşavirlik işim nedeniyle görüşmüş olabilirim ama hatırlamıyorum. Telefonumda bu kadar fazla kişinin kayıtlı olması ise tamamen işim gereğidir. Kiminle hangi tarihte konuştuğumu hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. Oğuz'a, yurt dışı gezileri de soruldu. Özellikle Güney Afrika'ya yapılan gezinin sorulduğu CHP’li başkan, “Güney Afrika gezisine İzmirli başkanlar katıldı. Ben özellikle gitmedim” diye yanıtladı. İhanet çetesinin en çok okulunun bulunduğu Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Bölgesi'ne yaptığı gezi de soruldu. Oğuz, ziyaretin Uluslararası İş Birliği Forumu'na katılmak için gerçekleştirdiğini ve herhangi bir örgüte ait okula ziyarette bulunmadığını söylediği öğrenildi.

ADAYLIĞINI KİMLER İSTEDİ?

Oğuz’un, 30 Mart 2014 yılında gerçekleştiren yerel seçimlerde de Urla belediye başkanlığı CHP’den aday adayı olmuştu. Oğuz’un FETÖ’cü olduğu iddiaları o günlerde İzmir’in yerel gazetelerinin manşetlerini süslemişti. Bu durumun CHP’nin aday belirleme sürecini de etkilediği ve büyük tartışmaların yaşandığı gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun babası ve partililerin hiçbir uyarısına kulak asmadı. CHP yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından 2019’da başkanlık koltuğunu kapan Oğuz’un, kim ya da kimlerin talepleri doğrultusunda aday gösterildiği sorusu cevabını bekliyor.

Kılıçdaroğlu’na telefon açan CHP’li başkanın babası Ahmet Oğuz’un, “Onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur” dediği ortaya çıktı.

BABASI UYARMIŞ: BENİM OĞLUM FETÖ'CÜDÜR

CHP’li başkanın babası Ahmet Oğuz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, “Benim oğlum FETÖ'cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur” dediği iddia edildi. Sorgusunda Oğuz'a, 'Babanla görüşüyor musun' diye soruldu. Oğuz'un, “1991 yılında kardeşimi kaybettim. O dönemde babamla annemin arası açılınca aramıza küslük girdi. Ardından sorunu giderdik ve barıştık. Bunun dışında başka bir sebepten dolayı görüşmeme durumu söz konusu değil” diye konuştu. İlçede kıraathane işleten baba Oğuz, habercilerin bu iddialara yönelik sorusunu yanıtsız bıraktı. Oğuz, “Ne yapıyorsa kendisi yapıyor” dedi.

PARTİSİ ARKASINDA!

Babası Ahmet Oğuz’un bile savunmadığı CHP’li başkana, partisinden tam destek geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Oğuz'un FETÖ'den tutuklanmasıyla ilgili, “Başkanımızın yanındayız” açıklaması yaptı. Urla Belediyesi önünde İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’le bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte Oğuz’a destek verdi.

KENDİ İÇLERİNDE TEMİZLİK YAPMADILAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Ünal, Kılıçdaroğlu’nun bir kere olsun Mısır'ın, İsrail'in, Yunanistan'ın bölgede Türkiye'ye karşı oynadığı oyunlarla ilgili bir cümle etmediğini söyledi. FETÖ yönelik devlet harekete geçtiğinde 'Elinizde delil var mı' diye soranlara ‘1998'de, 1997'de bunlara karşı ne yaptınız’ diye tepki gösteren Ünal, “Bu ülkede FETÖ gibi yapılar varsa bunun temel sebebi dine ve dindarlara dönük baskıdır” dedi. Ünal, “CHP sağlam dursaydı, devletin içindeki temizlik yapılırdı. 17-25 Aralık'tan sonra biz temizliği yaptık. Ama CHP kendi içinde bir FETÖ temizliği yapmadı” ifadelerini kullandı.

BAŞKENTTE BÜYÜK BYLOCK OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 7'si yurt dışında olan 260 şüpheliden 171'i eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı. ByLock uygulamasının kullanıldığı hat sahibinin gerçek kullanıcı olup olmadığını titizlikle araştırıdı. Gözaltına alınanlar arasında “futbolda şike davası”nı onayan eski Yargıtay üyesinin kızıyla örgütün “yargı imamı” olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşi de bulunuyor. Hat sahiplerinin de ifadelerine başvurulacağı öğrenilirken, şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.