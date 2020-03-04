FETÖ'cülerin göçmen taktiği! Eski yüzbaşı olduğu ortaya çıktı

Sınır bölgelerinde denetimleri sıklaştıran güvenlik güçleri, mültecilerin arasına sızan bazı Türk vatandaşlarını tespit etti. Kontrollerde, bu kişilerden birisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaparken ihraç edilen eski Yüzbaşı Ünal B. olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri bu tespitin ardından Ünal B.’yi 1 Mart’ta gözaltına aldı.

ANKESÖR ŞÜPHELİSİ

Ünal B. hakkında, Ankara Başsavcılığı’nca devam eden bir FETÖ soruşturmasının olduğu öğrenildi. Bu kapsamda B.’nin, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatı belirlendi. Başsavcılığın, Ünal B. hakkında 25 Aralık’ta gözaltı kararı verdiği, ancak Ünal B.’nin adresinde bulunamadığı belirtildi.

(Yenişafak)