FETÖ'cüler Yunan'a kaçamadan paketlendi

Edirne'de sınırda Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ üyesi 2 zanlı yakalandı. Yapılan araştırmada FETÖ şüphelisi oldukları anlaşılan S.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.

Edirne'de sınırda Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sınır hattında nöbet tutan askerler, sınır köylerinden Doyran köyü askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan araştırmada FETÖ şüphelisi oldukları anlaşılan S.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.