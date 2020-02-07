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07 Şubat 2020 Cuma 12:04:07 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 12:21:08

FETÖ'cüler birbirlerini vampir gibi emiyorlar!

Yurt dışına topuklayan firari Fetöşistler, paralarını güvendikleri örgüt üyelerine ortak bulma, iş kurma ve yatırım yapma vaatleriyle kaptırıyor.

Yurt dışına kaçanların paraları, güvendikleri örgüt üyeleri tarafından ortak bulma, iş kurma ve yatırım yapma gibi vaatlerle ellerinden alındı.Askeri darbe yapmaya kalkışan; adı kumpaslar, soru çalmalar, cinayetler, cinsel içerikli şantaj kasetleriyle anılan FETÖ'nün kendi üyelerini de son yıllarda dolandırdığı ortaya çıktı.

Firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün paylaştığı videoda "Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım." diyerek ifşa ettiği durumun, örgütün tümüne yayıldığı görüldü.

Kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ahmed Dönmez'in, kişisel internet sitesi için kaleme aldığı makalede ABD, İngiltere, Almanya ve Polonya'da birçok kişinin örgüt içinde güvendiği şahıslarca dolandırıldığını belirtti.

Makaleye göre yurt dışına kaçanların, güvendikleri örgüt üyeleri tarafından ortak bulma, iş kurma ve yatırım yapma gibi vaatlerle kandırılarak paraları ellerinden alındı.

Elebaşına şikayet de işe yaramadı

Sonrasında "İşler ters gitti, iflas ettik", "zarar ettik" gibi açıklamalarla batırılan kişilerin çoğu, hileli iflasa başvurulduğunu, paraların başka şirketlere aktarıldığını söyledi.

Farklı ülkelerde mağdurlarla örgüt yöneticileri arasında sert kavgalar yaşanırken ABD'de bu duruma isyan edip mahkemelere başvuran, hatta dolandırıcılık davası açanlar oldu.

Birçok dolandırıcılık örneğinin yer aldığı makalede, "Hatta bu durumu bizzat Fetullah Gülen'e götüren ve şikayet edenler de olmuş. Ancak yine de durum değişmemiş." denildi.

"Vampir gibi emiyorlar"

Makalede, dolandırılanların görüşlerine de yer verildi.

Parasını kaptıran ve ismi paylaşılmayan bir esnaf, "Burada bir şebeke kurulmuş. Türkiye'den az çok sermaye ile gelmiş arkadaşları vampir gibi emiyorlar." derken, başka biri de "Beni bizzat buranın iş adamları derneği başkanı dolandırdı." ifadelerini kullandı.

Makaleye göre, İngiltere'de "oldukça üst düzey referansları olan bir iş adamı" diye tanımlanan örgüt üyesi, 15 Temmuz sonrası 2 yıl içerisinde topladığı 6 milyon sterlini batırdığını söyleyerek paraları vermedi.

Polonya'da ise bir örgüt üyesinin Türkiye'den gelenlerden topladığı 5-6 milyon doları mafyaya kaptırmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Dolandırıcı, elebaşının kampında "aziz misafir muamelesi" görüyor

Örneklerin bunlarla sınırlı olmadığı, kısa zamanda anlaşıldı. Dolandırılan veya buna şahit olan örgüt üyeleri, başlarına gelenleri sosyal medya hesaplarından da paylaşmaya başladı.

Fuat Sarı isimli bir kullanıcı, "Maalesef, bu mağdurlardan biri de benim. Benimki dört dörtlük bir dolandırıcılık hikayesidir. New York'u o yüzden terk ettim." ifadelerini kullandı.

Olayı ayrıntılı anlatan Sarı, ismini vermediği bu "dolandırıcı"nın, hala FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki örgüt merkezine "elini kolunu sallayarak girdiğine", hatta "aziz misafir muamelesi gördüğüne" dikkati çekti.

Başka bir örgüt üyesi de İngiltere'de bütün parasını örgütteki arkadaşının tavsiye ettiği dolandırıcıya kaptırdığını paylaştı.

"Hakiki karakterlerimiz ortaya çıktı"

Vavolli isimli başka bir kullanıcı da "Yıllarca açıktan cemaate her desteği veren, tüm kariyerini geride bırakıp cemaatin tarafında saf tutan, başta FG'nin (Elebaşı Fetullah Gülen) bizzat sevdiği Hakan Şükür'e bunu yapan abiler, benim gibi sıradanlara hiç acımaz." yorumunu yaptı.

"Ne ara biz böyle olduk" isimli kullanıcı da "Bir fanusta idik hepimiz. Fanus kırıldı, içinde olan bizler fanus dışına çıkınca kendimiz gibi olmaya başladık. Hakiki karakterlerimiz ortaya çıktı. Bakalım biz neymişiz?" diye sordu.

"Himmet parasını hesabına geçirdiler"

Drhaydarbleda adlı kullanıcı da yaşananların sistematik olduğuna işaret etti.

Hasan Çaylı adlı başka kullanıcı ise "darbe öncesi yıllarca himmet parasını hesabına geçirenler" ve "cami veya başka işler için cemaatin parasını alanlar" olduğunu, firari Ekrem Dumanlı'nın bir anahtarlığa nasıl 750 dolar veya bir kaleme bin 500 dolar verebildiğini sordu.

Kaçakçılıktan kar alıyorlar

Örgüt içi dolandırıcılığın, sadece iş kurma vaadiyle sınırlı olmadığı da belirtiliyor.

Sosyal medya mesajlarında, yurt dışına kaçmak isteyenlerden sahte pasaport için para alıp ortadan kaybolanlar, insan kaçakçılığı üzerinden kar elde edenler ve Yunanistan'a kaçan örgüt üyelerine evleri asıl bedellerinden daha pahalıya kiralayanların bulunduğu da kaydedildi.

AA

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