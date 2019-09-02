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02 Eylül 2019 Pazartesi 11:39:21 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:40:02

FETÖ'cü Soner Tarım'ın 'sırrı' ortaya çıktı

ABD'deki FETÖ yapılanmasında önemli rol oynayan Soner Tarım'ın, 1988-91 arasında Erzurum'da örgüte ait Özel Aziziye Kolejinde öğretmen ve koordinatör olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

ABD'deki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasında önemli rol oynayan ancak FETÖ bağlantısını inkar eden Soner Tarım'ın, 1988-91 arasında Erzurum'da örgüte ait Özel Aziziye Kolejinde öğretmen ve koordinatör olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

ABD'deki FETÖ yapılanmasının önemli isimlerinden Tarım'ın Amerikalı muhataplarından ve medyadan gizlediği sırrını AA ortaya çıkardı.

FETÖ'nün Teksas eyaletindeki Harmony Halk Okullarının (Harmony Public Schools) kurucusu olan Tarım, sözleşmeli okullar konusunda örgütün ileri gelen figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

2000'de Harmony Okullarının kuruculuğu görevini üstlenen ve 2018'e kadar bu okullarda üst düzey görevlerde bulunan Tarım, hem kendisinin hem de yönettiği okulun FETÖ ile bağlantılarını reddediyordu.

FETÖ kolejinde öğretmen ve koordinatör

AA muhabiri, kamuya açık kaynaklardan, Tarım'ın 1988-91 arasında Erzurum'da örgüte bağlı Özel Aziziye Kolejinde hem öğretmenlik hem de program koordinatörlüğü görevini yürüttüğünü tespit etti.

Tarım'ın bugüne kadar özenle sakladığı "Aziziye Koleji" bağlantısı, ilk kez ve sadece, kendisinin 21 Ocak 2000'de Teksas Eğitim Kurulu'na yaptığı "Harmony Bilim Akademisi" başvurusunda yer aldı.

Okulun açılışı için 251 sayfalık başvuru dosyası hazırlayan Tarım, dosyanın 157. sayfasında önceki görev yerleri listesinde 1988-91 yılları arasında "Erzurum Özel Aziziye Koleji" ibaresine yer verdi. Bu bölümün karşısında ise "öğretmen" ve "program koordinatörü" görevleri yer aldı.

Aynı listede Tarım'ın 1999-2000'de yine FETÖ'ye ait Virginia International University (VIU) bünyesinde "danışman" kadrosunda yer alması dikkatlerden kaçmadı.

2000'den sonra hiçbir belgede yer almadı

Tarım'ın "Aziziye Koleji" bağlantısını ve burada yaptığı görevleri 2000'den sonra ABD kurumlarına yaptığı tüm başvurularda saklaması ise ayrıca dikkati çekti.

2018'de örgütün Harmony Okullarındaki görevinden tartışmalı şekilde ayrılan Tarım, yine Teksas eyaletinde Royal Okulları adı altına yeni bir oluşum için girişimlere başladı. Teksas Eğitim Kurulu tarafından söz konusu başvurusu haziranda reddedilen Tarım'ın bazı düzenlemelerin ardından yeniden başvuru yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Kurul üyelerinin okulla ilgili oylamada tanık olarak dinlediği, FETÖ'nün ABD yapılanmasını araştıran gazeteci Mark Hall, daha önce Harmony Halk Okulları ağında üst düzey görev yapan Tarım'ın, buradan ayrılarak Teksas'ın Austin ve Houston şehirlerinde Royal Halk Okulları adı altında yeni okul yapılanması kurmaya çalıştığını anlattı.

Tarım'ın 2000'de Teksas’ta Harmony Okullarını 200 öğrenciyle kurduğu, geçen yıl itibarıyla bu okulların 56 kampüsünde 36 bin öğrencinin bulunduğu ve 4 binden fazla kişiye burada istihdam sağlandığı ifade ediliyor.

Tarım 2016'da, Houston'ın en etkili 30 kadınından biri olduğu belirtilen Çinli Nancy J. Li ile ikinci evliliğini yaptı. Eğitim Danışmanlığı ve Halkla İlişkiler şirketi "Easton Resource Development"ın kurucu başkanı olan, Tarım’ın ikinci eşi Li'nin Amerikalı ve Çinli üst düzey sosyal ortamlarda etkili biri olması ayrıca Houston'daki Yahudi Holokost toplumu ile yoğun şekilde ilgilenmesi dikkati çekiyor.

Açık kaynaklarda Tarım'ın ilk evliliğini 1996'da siyahi Amerikalı Cheryl Tarım ile yaptığı bilgisi yer alıyor.

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