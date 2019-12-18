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18 Aralık 2019 Çarşamba 09:22:16 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:30:42

FETÖ'cü polisin gizli yazışmaları Hablemitoğlu suikastıyla ilgili gerçeği ortaya çıkardı

Hablemitoğlu suikastının kilit isminin FETÖ bağlantısına, darbe gecesi yakalanan eski istihbaratçının gizli yazışmaları sayesinde ulaşıldı. Suikast soruşturmasını 2015’te yeniden açan savcı 2002’deki baz istasyonu kayıtlarını istedi. Paniğe kapılan FETÖ’cü eski istihbaratçı, Eagle programı üzerinden FETÖ abisiyle bağlantı kurdu. Savcı kayıtları istedi, ne yapacağız diye soran istihbaratçının yazışmaları, gözaltına alınınca polisin eline geçti. HTS kayıtlarında da zanlı N. Gökhan Bozkır ile Hablemitoğlu’nun sinyalleri kesişti.

Hablemitoğlu suikastında merminin izini süren savcılık, Ukrayna’daki eski asker Nuri Gökhan Bozkır’a ulaştı. FETÖ’cü bir polisin yazışmaları da örgütün suikasttaki rolünü ortaya koydu.  
 
Necip Hablemitoğlu suikastı üzerindeki esrar perdesi aralanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önemli bilgilere ulaşıldı. NTV’nin haberine göre, o dönem özel kuvvetler ve özel harekât polislerinin kullandığı merminin izini süren başsavcılık, Ukrayna’da yargılandığı ortaya çıkan eski asker Nuri Gökhan Bozkır’a ulaştı. Başsavcılık darbe girişimi sonrası gözaltına alınan istihbaratçı bir polisin telefonunda cinayetle FETÖ bağlantısını net olarak ortaya koyan yazışmalara da ulaştı. 
 
Soruşturmayla ilgili detaylar şöyle: 
 
MERMİ BİLGİ VERDİ  
 
Önce cinayetin yöntemi mercek altına alındı. 2002 yılında işlenen Hablemitoğlu cinayetinde o dönem FETÖ ile bağlantılı olan S.T.’nin kriminal raporları hazırladığı tespiti üzerine 2015 yılında dönemin başsavcı vekili tarafından dosya sil baştan açıldı. Mermi çekirdeği ile kovan tekrar incelemeye alındı. 
 
Merminin özel birimlerin kullandığı şekilde ucunun kesilerek içeriye doğru kıvrıldığı tespit edildi. Bu şekilde silah ateşlendikten sonra mermi girdiği yerde açılarak hedefin yaşama şansı kalmıyordu. Bu yöntemin Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda ve Polis Özel Harekat birimlerinin kullandığı belirlendi. 
 
BAZ TAKİBİ SONUÇ GETİRDİ  
 
Hablemitoğlu’nun öldürüldüğü Portakal Çiçeği Sokak’ta ve görev yaptığı Dögol Caddesi, üniversite kampüsü, seminer verdiği ve seyahat ettiği yerler dahil olmak üzere eşi Şengül Hablemitoğlu’nun da gittiği yerlerdeki bütün şüpheli baz hareketleri araştırıldı. Sonuç olarak eski bir asker olan Nuri Gökhan Bozkır ismine ulaşıldı. Bozkır’ın cep telefonu sinyallerinin cinayetten kısa bir süre önce Hablemitoğlu’nun yanından geldiği belirlendi. Cinayetten yarım saat sonra da sinyallerin yaklaşık 20 kilometrede bulunan Gölbaşı’ndan geldiği anlaşıldı. Bozkır cinayet silahını burada suya atarak kaçtı.   
 
GÖZALTINA ALINDI  
 
Cinayetin FETÖ bağlantısını mercek altına alan Başsavcılık 16 yıl sonra özel bir yazışma elde etti. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından organize edilen darbe girişimi sonrasında saat 03.00 sıralarında, Yıldız’da Milli İstihbarat Daire Başkanlığı’nın hemen yakınında bir istihbaratçı polis gözaltına alındı. 
 
BAĞLANTI DEŞİFRE OLDU  
 
O istihbaratçının telefonundaki Eagle yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmada Hablemitoğlu suikastına ilişkin 6 ay öncesine ait baz kayıtları isteniyordu. ‘Ne yapacağız’ diyen istihbaratçı FETÖ abisine soruyordu. FETÖ abisi de ‘Yukarıya sorup sana hemen dönüyorum’ yanıtını verdi. 
 
TÜRKİYE 5 AY ÖNCE İSTEDİ 
 
Kırmızı Bülten ile aranan Bozkır, Ukrayna’da 10 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. 5 aydır Ukrayna’da ev hapsinde bulunan Bozkır’ın Türkiye’ye teslim edilmesiyle ilgili süreç Ukrayna tarafından akamete uğratıldı. 5 aylık süreçte 10’a yakın duruşma çeşitli gerekçelerle ertelendi. Bozkır’ın siyasi sığınma talebinde de bulunduğu öğrenildi.
 
Bozkır’ın Ukrayna tarafından teslim edilmemesi akıllara şu soruları getirdi: 
 
• Bozkır’ın Türkiye’ye verilip konuşmasıyla kim ve kimler zarar görecek?
 
• FETÖ bağlantısı ortaya çıkan suikastın emrini Bozkır kimden aldı? 
 
• Neden çete bağlantısı olan eski bir asker tetikçi olarak seçildi? 
 
• İade sürecinin akamete uğratılmasında FETÖ nasıl rol oynuyor?  
 
(Akşam)

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