FETÖ'cü pilotlara katliam talimatı

Binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki civarındaki darbecilerin tank ve zırhlı araçlarının geçişini engellemek için bir araya geldi. Türkiye’yi sarsan darbe girişiminde, saat 06.25 sularında Külliye’nin yakınlarına savaş uçakları bomba attı. Yaralılar için ambulanslara anonslar yapılırken vatandaşlar, protokol kapısının önüne gelerek kendilerini siper etti. Darbecilerin saldırı amacıyla kullandığı helikopterden bölgeye çıkan yolları kontrol eden zırhlı polis aracına ve Külliye’ye ateş açılması da güvenlik kameralarına yansıdı. Bir başka görüntüde de helikopterden ana binaya ateş açıldığı görülüyor. Etkisiz hale getirilen askerler, vatandaşların tepkileri eşliğinde gözaltına alındı.

EN GÜÇLÜ BOMBALARLA SALDIRDILAR

Polis Akademisi’nin Ankara Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Havacılık Dairesi Başkanlığı’na ait helikopterler ve Özel Harekât, darbecilerin F-16’larla en çok bombaladığı yerlerden biri oldu. Darbeciler ilk olarak saat 23.16’da helikopter pistini saat 23.58’de de Özel Harekât Daire Başkanlığı’na TSK envanterindeki en güçlü bombaları attı. Polisin helikopter pisti ve helikopterleri F-16’larla vuruldu. Saat 23.16’da Havacılık Daire Başkanlığı’na ait helikopter pisti vurularak polisin darbe girişimini önlemek için kullanması olası hava gücü engellendi.

42 ÖZEL HAREKÂT POLİSİ ŞEHİT

FETÖ'nün pilotları, ikinci bombayı ise darbecilere karşılık vermek üzere PÖH timlerinin hazırlıklarını sürdürdüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı’na attı. En çok şehit de burada verildi. İkinci saldırı, daha ilk saldırının yangını söndürülememişken saat 23.58’de geldi. Darbe girişimine karşı çıkmak üzere Daire Başkanlığı ana nizamiyesine yönelen PÖH unsurları F-16’larla vuruldu. PÖH, burada 42 şehit verdi.