FETÖ'cü Özdemir'in cezasına onama
İhanet çetesinin toplantılarına katılan, ByLock kullanıcısı Özdemir'e verilen 12 yıl hapis cezası onandı.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan ByLock kullanıcısı eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir, yargılandığı Ankara 13'üncü Ceza Mahkemesi tarafından 29 Aralık 2017'de “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ÖRGÜT ADINA ÇALIŞIYORDU
İstinaf yoluna başvurulmasının ardından Özdemir hakkındaki karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi'nce hukuka uygun bulundu. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Dairesi ise Özdemir'in hapis cezasını onadı. Hakkındaki iddianamede, örgüt toplantılarına katılan, FETÖ için çeşitli konularda çalışmalar yürüten Özdemir'in, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.
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