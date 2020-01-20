FETÖ'cü Hakan Şükür'ü FETÖ'cüler dolandırmış!

Kumpaslarla insanların hayatını karartan FETÖ'nün Hakan Şükür'ü de dolandırdığı ortaya çıktı. Hakan Şükür'ün FETÖ tarafından dolandırıldığını köşesine taşıyan Nedim Şener'in Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısı şöyle:

"FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR FETÖ'NÜN DOLANDIRICILIĞI İLE TANIŞMIŞ

PARLAK bir futbol kariyerinden çok uğruna ülkesini bile bırakıp kaçtığı FETÖ üyeliği ile hatırlanan Hakan Şükür, Amerika’da FETÖ’cüler tarafından dolandırılmış. Basına yansıyan rakamlara göre dolandırıcılığın boyutu 2 milyon dolardan fazla. Bu konuda açıklamayı da kendisi şöyle yapmış: “Amerika’da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır.”

İBRETLİK BİR DURUM

Ya, işte böyle Hakan Şükür! Nerdeyse ömrünü verdiğin FETÖ’cüler şimdi seni dolandırıyor. FETÖ bu, gözünün yaşına bakmaz. Devleti, milleti soyarken, himmet diye aylıklara çökerken sesin çıkmıyordu. Şimdi sıra sana mı geldi?

Sana bunu yapan FETÖ’nün, kendilerinden olmayanlara neler yapabileceğini tahmin edebiliyor musun? Edemezsen, aklına senin de hizmet ettiğin FETÖ’nün kurduğu kumpaslarla hayatı karartılan insanlar gelsin."