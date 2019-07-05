FETÖ'cü eski okul müdürüne gözaltı

Etiyopya'nın Harar kentinde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından devralınan FETÖ okullarının eski müdürü Etiyopyalı Yasin Noor gözaltına alındı. Rainbow Derneği adı altında yönetilen okulların müdürlüğünü yapan Noor, TMV’nin teslim aldığı okula dün sabah girerek provokasyon girişiminde bulundu.

6 OKUL DAHA BULUNUYOR

Etiyopya’nın yaklaşık 2 yıl önce okulların devrine ilişkin karar almasına rağmen, FETÖ’den aldığı emirlerle devri engellemeye çalışan Noor, çıkardığı gerginliğin ardından polis tarafından gözaltına alınarak, Harar’daki emniyet binasına götürüldü. Okullardaki varlıkların ve demirbaşların tespiti için çalışmalar halen sürüyor. FETÖ’nün, Harar’daki okulların dışında biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 6 okulu daha bulunuyor.