12 Temmuz 2019 Cuma 14:13:10 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:47:07
FETÖ'cü Emre Uslu'ya önemli hatırlatma: Geldi oturabilirsin
Ulusal savunmasını güçlendirmek için Rusya’dan S-400 sistemi satın alan Türkiye, ABD yönetiminin tehdit ve şantajlarına rağmen geri adım atmayarak dünyaya örnek oldu. Teslimatın başlamasının ardından gözler "Türkiye S-400 alamaz" diyen FETÖ'cüler yöneldi.
Ankara'daki tarihi anlarında ardından gözler "Erdoğan S-400'leri alsın ben de üzerine oturup fantezi yapmazsam en adi şerefsizim" diyen sosyal medyanın azılı teröristlerinden firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun ne cevap vereceği merak konusu oldu.
Teslimatın başlaması sonrası çeşitli tweetler atılarak Emre Uslu ile alay edildi. İşte o paylaşımlardan bazıları...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
- Rus ajansı: S-400'ler üç parti şeklinde teslim edilecek, füzeler deniz yoluyla ulaştırılacak
- Son dakika... Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
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