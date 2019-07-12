FETÖ'cü Emre Uslu'ya önemli hatırlatma: Geldi oturabilirsin

Ankara'daki tarihi anlarında ardından gözler "Erdoğan S-400'leri alsın ben de üzerine oturup fantezi yapmazsam en adi şerefsizim" diyen sosyal medyanın azılı teröristlerinden firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Teslimatın başlaması sonrası çeşitli tweetler atılarak Emre Uslu ile alay edildi. İşte o paylaşımlardan bazıları...