22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:11:33 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:28:28
FETÖ'ünn Hava Harp Okulu sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
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- FETÖ'ünn Hava Harp Okulu sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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