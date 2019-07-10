FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 28 gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon düzenlendi. Dün Tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bugün ise Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli tamamı muvazzaf 28 asker hakkında daha gözaltı talimatı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden görüştükleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Dün İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankesörlü telefon soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunduğu öğrenilmişti.

TAMAMI MUVAZZAF 28 ASKER...

Bugün ise yeni bir operasyona daha imza atıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli tamamı muvazzaf 28 askere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 1'inin yarbay, 1'inin yübaşı, 12'sinin üsteğmen ve 14'ünün astsubay olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.



Sabah