FETÖ YARSAV'ı maşa olarak kullanmış

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin FETÖ'den yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ndeki davalarda örgütün yüksek yargı içindeki yapılanması günyüzüne çıkarıldı.

2015'TEN SONRA

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'ne (YARSAV) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt mensubu hakim ve savcıların üye olmalarının sağlandığı, özellikle 2015'ten sonra Türkiye ile ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde olumsuz algı oluşturulması için derneğin kullanıldığı tespit edildi.

TELEFON KONUŞMASI

Yargılamalar sayesinde örgütün çeşitli yöntemleri, taktikleri de deşifre edildi. Yargının sivil imamlarından “Emin” kod adlı Resul Yüksektepe ile eski yargı mensubu Mehmet Tank arasında, 16 Ocak 2016'da yapılan ByLock görüşmesinde de bu konu gündeme geldi. Görüşmede YARSAV'ın belirlenen konularda kullanılabileceği konuşuldu.