FETÖ ve Oktar örgütleri İstanbul depremini paylaşamadılar! 'Bize yapılan operasyon yüzünden oldu'
Kendisini kainat imamı ilan eden FETÖ ve Mehdiliğini ilan eden Adnan Oktar örgütü hezeyanlarına bir yenisini daha ekledi. İki örgüt de 26 Eylül tarihinde İstanbul’u sallayan 5.8 büyüklüğündeki depremin kendilerine yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle meydana geldiğini iddia edince sosyal medyada alay konusu oldular.
İstanbul'da önceki gün meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin ardından bu kez 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Gazeteci Nedim Şener, firari FETÖ'cü Önder Aytaç'ın depremle ilgili mesajlarına dikkat çekti.
FETÖ'cü Önder Aytaç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Bu depremin herkes rakamını gücünü tartışıyor. Depremin merkez üssü ise tam Silivri önü. Acaba bunun hiçbir anlamı yok mu? Biliyorsunuz değil mi? 'Orası şu anda en büyük Medrese-i Yusufiye ' denilebilir mi? Ben 1 şey demiyorum. Sadece soruyorum."
Firari FETÖ'cü Önder Aytaç'ın mesajını değerlendiren Gazeteci Nedim Şener ise şunları yazdı:
"FETÖ'cüler beni hiç şaşırtmaz, Önder Aytaç isimli firari FETÖ'cü depremi kendilerine yapılanlara bağlamış!!! Bu bir zamanlar da gece Silivri'de duvarların indiğini peygamberle toplu namaz kılındığını yazıyordu."
ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜ DE DEPREMİ KENDİLERİNE YAPILAN OPERASYONA BAĞLADI
Yaklaşık 15 aydır cezaevinde bulunan ve bugün 9. duruşması yapılan Adnan Oktar Örgütü davasının görüldüğü Silivri de önceki günkü depremde sert şekilde sallandı. Son depremin ardından Adnan Oktar örgütünün sosyal medyadaki trolleri harekete geçti ve depremin kendilerine yönelik operasyonun ardından gerçekleştiğini iddia etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- FETÖ ve Oktar örgütleri İstanbul depremini paylaşamadılar! 'Bize yapılan operasyon yüzünden oldu'
- Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması: Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz
- MHP lideri Bahçeli'den deprem açıklaması: Sosyal medyadaki provokatörlere dikkat edin
- Silivri depremi sonrası olası büyük İstanbul depremine ilişkin Deprem uzmanından çarpıcı açıklamalar!
- İşte Başkan Erdoğan'ın dünya liderlerine anlattığı güvenli bölge planı