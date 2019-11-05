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05 Kasım 2019 Salı 15:26:10 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 15:39:51

FETÖ ve CIA, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesi FETÖ ve CIA yetkililerinin, 11 Kasım'da Washington'da, "Erdoğan'ın Son Oyunu: Türkiye'nin Suriye ve Amerika'daki Uzun Kolu" başlıklı sözde panelde bir araya gelecek olması dikkat çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde FETÖ'cülerin CIA yetkilileri ile bir araya geleceği ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Washington'daki Ulusal Basın Kulubü'nün toplantı salonunda, "Erdoğan'ın Son Oyunu: Türkiye'nin Suriye ve Amerika'daki Uzun Kolu" başlıklı sözde panel düzenlenecek.

2018 yılında kurulan, "Araştırmacı Dergi" yayın kuruluşunun ev sahipliğinde düzenlenecek olan sözde panele ise FETÖ'cü Ahmet Yayla, Türkiye karşıtı yürüttüğü propoganda ile öne çıkan Adam Klasfeld gibi isimler katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise İsrail merkezli yayın yapan i24'ün sunucularından Tal Heinrich üslenecek.

"Araştırmacı Dergi" ismiyle yayım yapan kurumun danışmanlığını yürüten isimler ise FETÖ ve CIA'in ortak çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

Kuruluşun danışmanlığını yürüten Theo Padnos, Suriye'ye giderek yakalanmış ve kendisi hakkında bir film çekilmişti. Edinilen bilgilere göre, Suriye'ye gazeteci kimliği ile giden ve daha sonra yakalanan Theo Padnos CIA için çalışan bir saha elemanı.

Kuruluşun danışmanlığını yürüten bir diğer kişi ise Today's Zaman'ın Ankara müdürü olan ve İsveç'e firar eden aynı zamanda FETÖ adına ABD'de lobi faaliyetleri yürüten Abdullah Bozkurt. 

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