  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8147
  • Euro
    6,4658
  • Altın
    275,3870
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Osmaniye'de vahşet: 10 köpek ölüsü ve daha önceden atılan iskeletler bulundu Osmaniye'de vahşet: 10 köpek ölüsü ve daha önceden atılan iskeletler bulundu
Şeyma Subaşı: Bir koca, 3 çocuk ve evimde oturmak istiyorum Şeyma Subaşı: Bir koca, 3 çocuk ve evimde oturmak istiyorum
AÖL sınav soruları 2019 yayınlandı mı? AÖL sınav soruları 2019 ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soruları 2019 yayınlandı mı? AÖL sınav soruları 2019 ne zaman açıklanacak?
FETÖ üyesi Mehmet Rasim Kuseyri'nin cezaevinde tutulmasının hayatı ve sağlığı açısından tehlike oluşturduğu iddiasına AİHM inanmadı FETÖ üyesi Mehmet Rasim Kuseyri'nin cezaevinde tutulmasının hayatı ve sağlığı açısından tehlike oluşturduğu iddiasına AİHM inanmadı
Sağlık Bakanlığı 8.845 Sözleşmeli Personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri Sağlık Bakanlığı 8.845 Sözleşmeli Personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri
'Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam' diyen Aleyna Tilki verdiği sözü çabuk unuttu 'Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam' diyen Aleyna Tilki verdiği sözü çabuk unuttu
Bakan Soylu'dan hendek operasyonlarını eleştiren HDP'li vekile sert çıkış: PKK'ya mı bırakacaktık oraları? Bakan Soylu'dan hendek operasyonlarını eleştiren HDP'li vekile sert çıkış: PKK'ya mı bırakacaktık oraları?
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yangın: Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi İstanbul Gaziosmanpaşa'da yangın: Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi
Türkiye’nin Önemli Ticaret Ortağı: Avrupa Türkiye’nin Önemli Ticaret Ortağı: Avrupa
Dışişleri Bakanlığı mütercim alımı ne zaman? Dışişleri Bakanlığı mütercim alımı sınavı ne zaman? Dışişleri Bakanlığı mütercim alımı ne zaman? Dışişleri Bakanlığı mütercim alımı sınavı ne zaman?
Galatasaray'da 4 ayda 7,5 milyon euro çöpe atıldı Galatasaray'da 4 ayda 7,5 milyon euro çöpe atıldı
Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor
Sivasspor sahasında kaybetmiyor Sivasspor sahasında kaybetmiyor
Sivasspor, kombinede kulüp rekorunu kırdı Sivasspor, kombinede kulüp rekorunu kırdı
Enflasyon böyle giderse 2020'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon böyle giderse 2020'de en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Avcı’nın ekibi, derbi öncesi hata yapmak istemiyor Avcı’nın ekibi, derbi öncesi hata yapmak istemiyor
Kayserispor alt yapıdan Taner Gümüş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Kayserispor alt yapıdan Taner Gümüş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Sivas’a 2014’ten beri kaybetmiyor Fenerbahçe, Sivas’a 2014’ten beri kaybetmiyor
Kozmetikte, estetik cerrahide ve doku mühendisliğinde kullanılacak yerli ve mili 'kırışıklık önleyici madde' üretildi Kozmetikte, estetik cerrahide ve doku mühendisliğinde kullanılacak yerli ve mili 'kırışıklık önleyici madde' üretildi
Steven Nzonzi 15 maçta 1288 dakika süre aldı Steven Nzonzi 15 maçta 1288 dakika süre aldı
Tapu harcı ve KDV indirimleri süresi 31 Aralık'ta doluyor Tapu harcı ve KDV indirimleri süresi 31 Aralık'ta doluyor
Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararı yok hükmündedir Bakan Kasapoğlu: UEFA'nın kararı yok hükmündedir
Sözde Ermeni soykırım yasa tasarısı teklifine tepki göstermeyen HDP'ye sert tepki: Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz Sözde Ermeni soykırım yasa tasarısı teklifine tepki göstermeyen HDP'ye sert tepki: Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz
Mucize Doktor tekrar bölümü ne zaman? Mucize Doktor Ela'nın gelişi tekrarı hangi gün? Mucize Doktor tekrar bölümü ne zaman? Mucize Doktor Ela'nın gelişi tekrarı hangi gün?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Aralık 2019 Cumartesi 15:42:49 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 15:48:42

FETÖ üyesi Mehmet Rasim Kuseyri'nin cezaevinde tutulmasının hayatı ve sağlığı açısından tehlike oluşturduğu iddiasına AİHM inanmadı

Hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi Mehmet Rasim Kuseyri'nin cezaevinde tutulmasının hayatı ve sağlığı açısından tehlike oluşturduğu iddiasına AİHM de inanmadı. Tahliye talebi, hastanelerin yüksek güvenlikli kısımlarında gerekli tedaviyi alabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Kuseyri, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapora istinaden tahliye edilmesi gerektiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine başvurdu. Ancak yine istediğini elde edemedi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliği nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 2016'da Sincan Cezaevine konulan Kuseyri, rahatsızlığı yüzünden bu yıl mayısta Adalet Bakanlığınca hastaneye yatırıldı ve gerekli tedaviyi alması, operasyon geçirmesi sağlandı.

 

Başarılı geçen operasyonun ardından Kuseyri'nin tıbbi kontrolleri özenle takip edilerek doktorlar tarafından kemoterapi alması önerildi ancak Kuseyri, başlangıçta kemoterapi almayı reddetti ve yargılamasını yürüten mahkemeden tahliyesini istedi.

Tahliye talebi, hastanelerin yüksek güvenlikli kısımlarında gerekli tedaviyi alabileceği gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Kuseyri, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapora istinaden tahliye edilmesi gerektiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesinin tedbir kararı üzerine Kuseyri'nin tüm tıbbi tedavileri eksiksiz alması konusunda gerekenler yapıldı ve birçok kez Yıldırım Beyazıt Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde muayene edildi. Uzman doktorlarca cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı yönünde düzenlenen raporlara rağmen Kuseyri, bu kez de AİHM'e başvurdu.

 

Adalet Bakanlığı da Kuseyri'nin rahatsızlığının gereği olan tüm tıbbi tedavileri alanında uzman doktorların görevli bulunduğu hastanede aldığına dair bilgileri AİHM'e sundu.


AİHM ise Anayasa Mahkemesinin yeni bir tedbir kararı verip vermediği konusunda ek bilgi istedi.

Bu sırada, Yıldırım Beyazıt Hastanesi tarafından düzenlenen raporları dikkate alan Anayasa Mahkemesi, başvuranın cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı sonucuna vardığı yeni bir tedbir kararı verdi. Adalet Bakanlığının ikinci kez verdiği bilgiler üzerine AİHM, başvuranın sağlığı açısından bir tehlike olmadığı kanaatine vararak tedbir talebini reddetti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY ile bağlantıları nedeniyle cezaevine konulan kişiler, cezaevi koşullarının uygun olmadığı veya hastalıklarına ilişkin yeterli tedaviyi alamadıkları iddiasıyla AİHM'e çok sayıda tedbir talepli başvuru yapmış, bu tedbir taleplerinin tamamı asılsız bulunarak reddedilmişti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ