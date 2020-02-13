FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni itiraf etti

Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zeynep Gülen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Savunması alınan Zeynep Gülen, hasta olan babası Salih Gülen'in Bank Asya'ya, kendi adına para yatırmasını istediğini ve babasıyla birlikte bankaya gittiklerini belirterek, "Babam, 'Ben hastanedeyken parayı sen çekersin.' dedi. Kardeşim Fatmanur Gülen de bizimle birlikte bankaya geldi ve onun adına da hesap açıldı. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Söz alan sanığın avukatı, müvekkilinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olması dolayısıyla ön yargıya maruz kaldığını öne sürerek, örgütsel bir tavır içerisinde olmadığını ve babasının isteği doğrultusunda bankaya para yatırdığını kaydetti.

Zeynep Gülen'in yirmili yaşlarındayken ailesiyle birlikte Pensilvanya'ya amcasını ziyarete gittiğini ve 15-20 dakika görüştüğünü belirten avukat, örgütün o dönem "cemaat" olarak nitelendirildiğini, müvekkilinin "Gülen'in yeğeni" sıfatıyla birçok ayrıcalık elde edebilecekken liseyi dahi zor bitirdiğini söyledi.

Baba Salih Gülen'in hastalığı ve duruşu nedeniyle hiçbir şekilde örgütün içerisine girmediğini iddia eden avukat, kanser hastalığı cezaevi şartlarında olumsuz bir seyirde ilerlediği için müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın babası Salih Gülen ile kardeşi Fatmanur Gülen'in Bank Asya hesap hareketlerinin incelenmesini talep ederek, sahte kimlikle yakalanan sanığın, suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın babası Salih Gülen ile kardeşi Fatmanur Gülen'in hesap hareketlerinin incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen'in 24 Ekim 2019'da Beykoz'daki rutin polis kontrolünde sahte kimlikle yakalandığı ve tutuklandığı belirtilerek, bu kişinin, Gülen'in talimatı doğrultusunda FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan Bank Asya'ya 19 Ağustos 2014'te ilk defa hesap açtırarak, 75 bin lira yatırdığı aktarılıyor.

İddianamede, Zeynep Gülen'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

AA