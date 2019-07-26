FETÖ şüphelisi pilot binbaşı Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan muvazzaf Hava Pilot Binbaşı A.F.K.'nın Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs A.F.K., kent merkezinde saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Samsun'a gönderileceği öğrenildi.
(İHA)
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