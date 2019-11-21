'FETÖ savunucusu' vekile Bakan Soylu'dan sert yanıt

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında Saadet Partisi ve CHP'li vekiller toplantıyı provoke etme girişiminde bulundu. Saadet Partili Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerginlik çıktı. İslam, Bakan Soylu'nun üzerine yürüyerek tehditte bulundu. Bakan Soylu, SP'li İslam'a yönelik "Sen FETÖ savunucususun" diyerek tepki gösterdi.

Cihangir İslam'a AK Parti milletvekilleri de tepki gösterdi. Vekiller, "Sen burayı provoke ediyorsun. Senin yerin burası değil" diyerek tepkilerini gösterdiler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruları yanıtladığı sırada Cihangir İslam'ın Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına yönelik sözlerine tepki gösterdi: Soylu; "Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun." dedi.