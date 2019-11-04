FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde sözde atama listesinde ”İstanbul TRT Müdürü” olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı. Ergezen hakkında ayrıca, “Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 16 yıl hapis cezası veren mahkeme, TRT Genel Müdürlüğüne ait kamu binasına yönelik “cebir ve şiddet kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlal etme” suçundan da 9 yıl olmak üzere sanığın toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.