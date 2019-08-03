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03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:40:38 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:25:26

FETÖ’nün finansörlerinden Akın İpek’e 700 milyon liralık darbe

FETÖ’nün finansörlerinden Akın İpek’e, kaçak olarak yaşadığı İngiltere’den 'kötü' haber geldi.. İngiliz Yüksek Mahkemesi, Koza-İpek Holding’e atanan kayyımların yetkisinin İngiliz mahkemelerince tartışılamayacağına karar verdi... Böylece FETÖ'cü İpek’in kaçırdığı 60 milyon poundun (405 milyon lira) geri ödenmesi ve İngiltere’de satın aldığı 50 milyon dolar (290 milyon lira) değerindeki 5 malikanenin boşaltılmasının önü açılmış oldu.

İngiliz Yüksek Mahkemesi FETÖ’nün kaçak finansörü Akın İpek’e verdiği kararla darbe vurdu. Mahkeme Koza-İpek Holding’e atanan kayyımların yetkisinin İngiliz mahkemelerince tartışılamayacağı kararını verdi. Bu kararla birlikte İpek’in tüm mal varlığı alınabilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’ye finans desteği sağladığı belirlenen Akın İpek’in sahibi olduğu Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlere 1 Eylül 2015’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ancak FETÖ kasası İpek, operasyon için gidilen adreslerde bulunamadı. İpek’in operasyon bilgisini önceden haber alarak bir gün önceden özel uçağıyla Londra’ya kaçtığı belirlendi. O tarihten bu yana İngiltere’de lüks bir yaşam süren İpek’in 18 şirketine kayyım atanmasıyla yaptığı usulsüzlükler de bir bir deşifre oldu.
 
2 POUND SERMAYE İLE 60 MİLYON POUND KAÇIRDI
 
17-25 Aralık darbe girişiminin ardından hükümetin yıkılamayacağını anlayan kaçak Akın İpek, yerel seçimlerden önce 24 Mart 2014’te Londra’da İpek ailesi fertlerine ait 1’er poundluk hisselerle Koza Altın AŞ’nin iştiraki olan Koza LTD adlı şirketi kurdu. Seçimlerden de beklediğini bulamayan İpek, seçimlerin hemen ardından halka açık Koza Altın AŞ’den söz konusu şirkete 60 milyon pound transfer edileceğine dair yönetim kurulu kararı aldı ve 60 milyon poundu Londra’ya kaçırdı. İpek, daha sonra Türkiye’deki şirketlerine el koyulması üzerine 2 poundluk sermaye artırımı yaparak hileli bir şekilde kendi ve kardeşi üzerine hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan Koza LTD üzerinde imtiyazlı hisse senedi çıkarttı, şirketin kontrolünü ele geçirdi. Böylece 60 milyon poundun yönetimi de İpek’e geçti.
 
KAYYIM DEVREYE GİRDİ
 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkarılan hileli işlem üzerine kayyım heyeti harekete geçti ve İngiliz mahkemelerine dava açtı. Davada, 60 milyon poundun Koza Altın AŞ kontrolünden çıktığı, küçük yatırımcının zarara uğratıldığı belirtildi. İngiliz mahkemesince ilk etapta 60 milyon pounda tedbir kararı konuldu. Mahkeme, “Şirketin kendisine ait olan veya emrinde bulunan hiçbir fonu, ticari faaliyetinin olağan ve makul işleyişi dışında tasarrufa veya bir işleme konu edemeyeceği ve azaltamayacağına” hükmetti.
 
YEREL MAHKEME İPEK’İ HAKLI GÖRDÜ
 
Akın İpek, söz konusu karar üzerine kayyımların yetkilerinin İngiltere’de tanınmayacağını ve İngiliz mahkemelerinin kayyımların yetkilerinin olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini iddia ederek itirazda bulundu. Londra mahkemesi, kayyımların yetkisinin olup olmadığı konusunu, Brüksel Tüzüğü’nün 24/2. maddesi kapsamında kendisinin tartışabileceğine karar verdi. Kayyımların kararı temyiz etmesi üzerine temyiz mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı.
 
İTİRAZ MERCİİ TÜRK MAHKEMELERİ
 
Ancak küçük yatırımcının zarara uğramasını engellemek ve yurt dışına kaçırılan 60 milyon poundun kaybolmasının önüne geçmek isteyen kayyım heyeti, konuyu Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’ne (The Supreme Court) taşıdı. Yüksek Mahkeme, 29 Temmuz’da davayı sonuçlandırdı. Kayyımları haklı bulan Mahkeme, İngiliz mahkemelerinin Türk mahkemeleri tarafından atanmış kayyımlarının yetkisini tartışamayacağına hükmetti. Mahkeme ayrıca, kaçak Akın İpek’in kayyımların atanmasına dair itiraz yerinin İngiliz mahkemeleri değil Türk mahkemeleri olduğuna işaret etti.
 
60 MİLYON POUNDU VERECEK
 
Yüksek Mahkeme, kararında, söz konusu dava için oluşan 250 bin pound yargılama giderinin Akın İpek’in üzerine bırakılmasına karar verdi. İngiliz yargı sistemine göre, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin kararları kesin nitelikte. Yüksek Mahkeme’nin söz konusu kararı uyarınca İpek’i, lüks yaşam sürdüğü İngiltere’de zor günler bekliyor. Yüksek Mahkeme’nin kararıyla, İpek’in 50 milyon dolar değerindeki 5 malikaneden tahliyesi ile 60 milyon poundun ödenmesinin önü açılmış oldu. Kayyım heyetinin önümüzdeki günlerde bunlara ilişkin adım atacağı belirtiliyor.
 
Yasal faiziyle alınacak
 
SPK, firari Akın İpek’in yaptığı usulsüzlüklerle halka açık Koza Altın AŞ’nin zarara uğratıldığı gerekçesiyle Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açmıştı. Ocak 2019’da kararını açıklayan mahkeme, İpek’in Londra’ya kaçırdığı 60 milyon poundun Koza Altın AŞ’ye ödenmesine karar vermişti. Mahkeme ayrıca 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren de yasal faizin işlenmesi ve yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetmişti.
 
(Yeni Şafak)

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