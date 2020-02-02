  • Bist 100
    119140
  • Dolar
    5,9856
  • Euro
    6,6400
  • Altın
    304,8750
İstanbul
0 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı Sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı
FETÖ’nün Cumhuriyetçi Parti’ye 250 bin dolarlık para yardımı yaptığı ortaya çıktı FETÖ’nün Cumhuriyetçi Parti’ye 250 bin dolarlık para yardımı yaptığı ortaya çıktı
Morales, meclis üyeliği adaylığı için gerekli belgelerin kaybolmasına tepkili Morales, meclis üyeliği adaylığı için gerekli belgelerin kaybolmasına tepkili
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak
Çin'den tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak Fransa'ya ulaştı Çin'den tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak Fransa'ya ulaştı
Mariano şampiyonluğa inanıyor! Mariano şampiyonluğa inanıyor!
İngiltere'nin ardından Belçika'da da yaşandı... Peş peşe bıçaklı saldırılar İngiltere'nin ardından Belçika'da da yaşandı... Peş peşe bıçaklı saldırılar
Fatih Terim: Zirvenin ortağı çok Fatih Terim: Zirvenin ortağı çok
Sınıra obüs sevkiyatı! Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacaklar Sınıra obüs sevkiyatı! Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacaklar
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile yeni tip koronavirüs salgınını görüştü Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile yeni tip koronavirüs salgınını görüştü
Brüksel'de AB Komisyonu binasının önündeki şüpheli çanta paniğe neden oldu Brüksel'de AB Komisyonu binasının önündeki şüpheli çanta paniğe neden oldu
Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi
Sağlık Bakanlığı paylaştı! Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden gelenler bu hastanede kalıyor Sağlık Bakanlığı paylaştı! Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden gelenler bu hastanede kalıyor
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu açıkladı Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu açıkladı
Fransız 'Rafale' tipi savaş uçakları Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçtu Fransız 'Rafale' tipi savaş uçakları Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçtu
"Endonezya İş Forumu 2020"ye katılmak için gelen heyet Erciyes'e hayran kaldı "Endonezya İş Forumu 2020"ye katılmak için gelen heyet Erciyes'e hayran kaldı
Milli Savunma Bakanlığı: Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı: Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı
Başkan Erdoğan Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek Başkan Erdoğan Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vadim Pristayko ve Cevat Zarif ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vadim Pristayko ve Cevat Zarif ile telefonda görüştü
Galatasaray yükselişe geçti Galatasaray yükselişe geçti
Londra'da bıçaklı terör saldırısı! Olayda bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü Londra'da bıçaklı terör saldırısı! Olayda bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü
Sağlık Bakanlığı koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu hazırladı Sağlık Bakanlığı koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu hazırladı
Türk sinemasının "Ömercik" lakaplı oyuncusu Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı Türk sinemasının "Ömercik" lakaplı oyuncusu Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Şubat 2020 Pazar 22:27:19 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 22:31:45

FETÖ’nün Cumhuriyetçi Parti’ye 250 bin dolarlık para yardımı yaptığı ortaya çıktı

Türkiye-ABD ilişkilerinde 2018 ve 2019 yılları ABD’de Kongre’nin Türkiye aleyhine attığı adımlarla tarihinin en kötü günlerini yaşarken, Washington’da Türkiye aleyhine lobi faaliyetlerinde FETÖ’nün attığı adımlardan birisi gün yüzüne çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2018 yılında ABD’de yapılan Kongre seçimleri esnasında Cumhuriyetçi Parti’ye yaptığı çeyrek milyon dolarlık para yardımı siyasilere yapılan yardımları araştıran bir kuruluş tarafından ortaya çıkarıldı.

ABD’de siyasilere yapılan maddi yardımları araştıran CREW isimli kuruluşun hazırladığı raporda, FETÖ’nün New York bölgesindeki “Golden Meadow Cultural Foundation” vakfı üzerinden bağışlar yapanın Ömer Adsız olduğu kaydedildi.

2018 yılında yapılan Kongre seçimlerinde en yüksek 50 yardımlardan birinin Ömer Adsız isimli kişiden yapıldığına dikkat çekilen raporda, Adsız’ın yaptığı yardım miktarı dolayısıyla “elit” kategorisinde bir bağışçı olarak öne çıkması dikkat çekiyor.

FETÖ’nün ABD’de özellikle Kongre seçimlerinde ve Başkanlık seçimlerinde siyasileri etkileri altına alabilmek için yaptığı para yardımları daha önce defalarca gündeme gelmesine rağmen, tek kişi üzerinden yapılan 250 bin dolarlık CREW adlı site tarafından dikkat çekici bir yardım olarak altı çizildi.

Raporda ise Gülen’in iadesinin önüne geçilmesi konusunda yapılan bu yardımların önemine vurgu yapıldı.

Adsız daha önce Clinton’a 630 dolar bağışlamış

FETÖ firarisi Adsız 2006 yılında Hillary Clinton’ın Senato seçimlerindeki kampanyasına toplam 630 dolar tutarındaki iki bağış yaptığı da ortaya çıktı. Bağış kaydında kendisini “Golden Meadow Cultural Foundation” isimli FETÖ ile bağlantılı New York’un Long Island şehrinde aktif bir vakıfta halkla ilişkiler sorumlusu olarak tanıtıyor. Söz konusu vakıf yerel politikacılarla temas kuran ve FETÖ elebaşının propagandası yapan bir kurum.

Bu bağışta paravan olarak Ömer Adsız’ı kullanan FETÖ daha önce Ortak Değerler İttifakı (Lalince for Shared Values) sözde vakfıyla 4 yılda terörist başı Fetullah Gülen’in lobisi için 580.000$ harcadı.

Cumhuriyetçi Parti bağışı geri iade ebebilir

USA TODAY Gazetesi’ne göre 2015 yılında FETÖ Senatör Kelly Ayotte’e 43.000$ yapıldığı ortaya çıkmış Senatör Ayotte, bu konuda ihmali olduğunu ve bağış kaynaklarını daha dikkatli incelemesi gerektiğini belirterek söz konusu bağışı iade etmişti. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’nin ciddi bir soruşturma başlatması bekleniyor.

15 Temmuz’tan sonra Türkiye’den kaçmış

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD’ye geri dönen 41 yaşındaki Ömer Adsız Türkiye’de üniversiteyi bitirdikten sonra ABD’ye lisansüstü eğitim almaya gelen ve sırasıyla New York Üniversitesi’nde Finans ve Philedelphia Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret hukuku yüksek lisanlarını yaptı. Adsız 2007 ve 2010 yılları arasında New York’ta avukat olarak çalışmış ve bu sürede FETÖ’nün o zamanlar aktif Türk-Amerikan derneklerinde görev almış. 2011’de Azeri enerji devi SOCAR Şirketi’ne hukuk danışmanı olarak katılıyor ve SOCAR adlı petro-kimya firmasında basamakları hızlıca yükseliyor ve şirketin Türkiye ayağının Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışmış.

Daha önce hiç bağışı bulunmayan Adsız’ın resmi olarak son 4 yıldır çalışmadığı ve gelirinin olmadığı belirtiliyor. 2018 yılında seçim komisyonuna şirketi bulunduğunu söyleyen FETÖ’cünün Mar. Global Danışmanlık Limited Şirketi adlı firmasında hiçbir ticari faaliyeti gözükmüyor.

(Forum USA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ