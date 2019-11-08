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08 Kasım 2019 Cuma 19:44:20 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 19:46:10

FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere 'şok mangası' itirafı

FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu iddia edilen eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatları doğrultusunda örgütten olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu öne sürülen eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Yeşilkaya ve avukatı katıldı.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Ömer A, sanık Ayhan Yeşilkaya'nın örgüt içindeki "abisi" olduğunu belirtti. Üniversite döneminde örgüt evinde kaldığını anlatan Ömer A, okulunu bitirmesinin ardından örgütün kendisini Ankara'ya gönderdiğini bildirdi.

Örgüt içinde Kara Harp Okulu yapılanmasında görev aldığını kaydeden Ömer A, Ayhan Yeşilkaya ile 2012'de tanıştıklarını ve düzenli olarak görüştüklerini ifade etti. Kendisinin kod adının "Yusuf" olduğunu söyleyen Ömer A, sanığın kod adının ise "Fırat" olduğunu belirtti.

Kendisiyle birlikte 6 kişinin Kara Harp Okulundan sorumlu olduklarını kaydeden Ömer A, herkesin 40 veya 50 arası öğrencisinin bulunduğunu ve ara ara toplantı yaptıklarını söyledi.

Ömer A, FETÖ'nün 2012'de askeriye içinde ciddi bir yapılanmaya ulaştığını belirterek, "2012'de İzmir'de yapılan intibak eğitiminde örgütle bağı olmayan kişileri gruplara ayırıyor, şok mangalarına alıyorlardı. Abiler tarafından takım komutanlarına talimat verildiğini duydum." diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Ayhan Yeşilkaya'ya böyle talimat verildiğini duydun mu?" şeklindeki sorusu üzerine Ömer A, "Benden sorumlu abim Ayhan ile bire bir görüşüyordu. Ayhan'ın kötü muamele yaptığını ben gözümle görmedim ama okulda okuyan çocuklar bunu anlatacaktır." dedi.

Ömer A, mahkeme başkanının "Toplantı sırasında 'öğrencilere kötü uygulama yaptık' deniliyor muydu?" sorusuna, "Toplantılarda örgütün okuldan tasfiye etmek istediği kişilerle ilgili konuşma geçiyordu. Mesela kazanamayacağımız kişilerle ilgili 'okuldan gönderelim' diye karar alıyorduk. Birkaç gün sonra o kişinin gönderildiğini duyuyorduk." karşılığını verdi.

Tanığın dinlenilmesinin ardından davaya katılan sıfatıyla dahil olan öğrenciler söz alarak, sanığın kendilerine mobbing uyguladığını, haksız yere cezalar verdiğini anlattı. Askeri öğrenciler, yapılan baskılara daha fazla dayanamayarak okuldan ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

AA

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