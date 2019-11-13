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13 Kasım 2019 Çarşamba 09:37:31 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:39:18

FETÖ hem soruları vermiş hem de böyle tehdit etmiş

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2010 Komiser Yardımcılığı Kursu Sınavı sorularını önceden alarak sınavı kazandığını itiraf eden eski polis memuru Süleyman C. itirafçı oldu. Haksızlık yaptığını belirten Süleyman C., sınav sorularını o dönem görevli olduğu İstanbul TEM Şube’deki Faik Ş. isimli meslektaşından aldığını söyledi. Faik Ş.’nin kendisine, Değer verdiğin her şey üzerine yemin edeceksin. Eğer bundan kimseye bahsedersen yeminin seni tutar idrarını yapamaz ve ölürsün diyerek yemin ettirdiğini aktardı.

2010 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı Kursu Sınavı'nda usulsüzlük yapıldığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 2010 yılındaki sınava örgütten aldığı sorularla hazırlanıp kazanan eski polis memuru Süleyman C. itirafçı oldu. İlk etapta Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ soruşturması kapsamında ifade veren eski polis memuru Veysel Y., şüpheli Süleyman C.'nin kaldığı örgüt evinde abilik görevini üstlendiğini söyledi. Süleyman C.'ye söz konusu ifade gösterildi. Savcılığa çağırılan Süleyman C. bu ifadenin içeriğini doğrulayarak kendisi hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etti.

'ÖNCE CD VERDİLER'

Süleyman C. etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyerek verdiği ifadede, 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimden aldığını, hangi polis memurlarıyla beraber çalıştığını savcılıkla paylaştı. Süleyman C. ifadesinde şunları anlattı: "Sınavla ilgili olarak Ertuğrul K. isimli polis memuru bir cd vermişti. Bu cd içerisinde 500-600 adetten oluşan soru vardı. Bana bu sorulara çalışmamı söyleyerek 2009 yılında girdiğim sınav sonucunda komiserlik sınavını kazanamadım.

'HAKSIZLIK YAPTIM'

Ben komiserlik sınavını 2010 yılında yapılan komiserlik sınavında kazandım. Sınav öncesinde Faik Ş. isimli şahıs bana küçük katlanmış ve okunmuş olduğu söylediği dua üzerine yemin ettirmesinden dolayı yeminimin beni tutacağını düşünerek komiserlik sınavı ile ilgili bildiklerimi anlatmamıştım. Ancak ben örgütten tamamen arınmak adına ve haksızlık yaptığımın düşüncesi tüm bildiklerimi anlatmak istiyorum.

"İDRARINI YAPAMAZ VE ÖLÜRSÜN"

Sınavdan 15 gün önce evimde iken Tem Şube'deki Faik Ş. telefondan beni arayarak bina önüne gelmemi söyledi. Aracının içine çağırarak bana sınav sorularını verdi. Bana, 'bu sorulara iyi çalış. Kimseye bahsetme' dedi ve elinde katlanmış şekilde bulunan küçük kağıda yazılmış ve okunmuş dua üzerine elimin sağ baş parmağını koyarak, 'Değer verdiğin her şey üzerine yemin edeceksin. Eğer bundan kimseye bahsedersen yeminin seni tutar idrarını yapamaz ve ölürsün' diye söyledi. Ben de bunun üzerine yemin ettim.

10 SAYFALIK FOTOKOPİ

Tam bu esnada eve çıkarken lojmanda oturan bir başka polis memuru Mustafa K. üzerinde eşofmanla evinden inip dışarı çıktığını gördüm ancak arabaya gidip gitmediğini bilmiyorum. Eve gittiğimde zarfın içinde 10 sayfalık bir fotokopi çıktı. Daha sonra bir çalışma evi oluşturdular bu eve bendeki fotokopileri gizlice götürüp çaktırmadan çalışıyordum.

"70 VE ÜZERİ ALANLAR…"

Aynı evde kalan kişilerde de bu 10 sayfalık fotokopi olduğunu gördüm. Eşofmanla lojmandan çıkan Mustafa K.'da da aynı sorular vardı. Bu soruların aynısı çıktı. 86 puan alarak sınavı kazandım. Aynı evde çalıştığımız 5 kişi de kazandı. Girdiğim sınav zor bir sınavdı. 70 ve üzeri alınan puanlar şahısların kendi çabaları ile alması mümkün olmayacak derecede zor puanlardır. Bana sorular verildiği halde 86 puan almam bunun en açık örneğidir."

(Sabah)

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