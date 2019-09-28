FETÖ firarisi Önder Aytaç’tan depremle ilgili skandal sözler
İstanbul'da yaşanan 5,7 şiddetinde depremle ilgili FETÖ firarisi Önder Aytaç'ın sosyal medya üzerinden söylediği sözlere gazeteci Nedim Şener'den jet cevap geldi. Aytaç, Silivri'de yaşanan depremin nedenini FETÖ'ye bağladı.
İstanbul'da önceki gün meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremin ardından bu kez 6 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Gazeteci Nedim Şener, firari FETÖ’cü Önder Aytaç’ın depremle ilgili mesajlarına dikkat çekti.
FETÖ’cü Önder Aytaç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
“Bu depremin herkes rakamını gücünü tartışıyor. Depremin merkez üssü ise tam Silivri önü. Acaba bunun hiçbir anlamı yok mu? Biliyorsunuz değil mi? ‘Orası şu anda en büyük medresei yusufiye ‘ denilebilir mi? Ben 1 şey demiyorum. Sadece soruyorum.”
Firari FETÖ’cü Önder Aytaç’ın mesajını değerlendiren Gazeteci Nedim Şener ise şunları yazdı:
“FETÖ’cüler beni hiç şaşırtmaz, Önder Aytaç isimli firari fetö’cü depremi kendilerine yapılanlara bağlamış!!! Bu bir zamanlar da gece Silivri’de duvarların indiğini peygamberle toplu namaz kılındığını yazıyordu.”
İşte o mesajlar:
ADNAN OKTAR ÜYELERİ DE DEPREMİ KENDİLERİNE BAĞLADI
FETÖ’cü Önder Aytaç’ın mesajının ardından tutuklu olan Adnan Oktar’ın üyeleri de depremi sosyal medyada kullandı.
İşte o mesajlar:
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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- FETÖ firarisi Önder Aytaç’tan depremle ilgili skandal sözler
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