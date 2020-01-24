FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi
Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi.
ABD’de görüntülediği FETÖ firarisi Arif Erdem’le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin iade talepnamesi Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD makamlarına gönderildi.
Arif Erdem, FETÖ’nün futbol yapılanmasında yer alıyor, aynı zamanda ByLock kullanıcısı.
FETÖ elebaşıyla sürekli irtibat halinde olduğu, cep telefonundan 289 kez görüştüğü, hakkındaki iddianamede yer almıştı.
Erdem’in sık sık Pensilvanya’ya gittiği, dünya kupasından milli takımın aldığı teşvik primlerini FETÖ elebaşına götürdüğü de belgelenmişti.
TRT Haber ekibi tarafından saniye saniye kaydedilmişti
Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Erdem, İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a kaçmış, Türkiye’den çaldığı paralarla ABD’ye yerleşmişti. Lüks bir yaşam süren Arif Erdem’i TRT Haber ekibi görüntülemişti.
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