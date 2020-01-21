FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan’ın yakını 26 kişinin isminin paylaştı

Sabah'ta yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün TSK'daki kriptolarına yönelik 'ankesörlü telefon' soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturmada son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen A.C. itirafçı olmak istediğini soruşturma birimleriyle paylaştı. Adli kontrolle serbest kalan A.C.'nin FETÖ firarisi eski Bugün TV'nin Ankara Temsilciliğini yapan Adem Yavuz Arslan'ın yakını olduğu ortaya çıktı. A.C.'nin bir diğer akrabası ise örgütte eyalet imamı olarak görev yapan Nijerya, Rusya, Hindistan gibi yurt dışı ülkelerde örgütün okullarında öğretmenlik yapan firari T.A. olduğu belirlendi. T.A.'nın Adem Yavuz Arslan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

DARBECİ ÇIKTILAR

A.C.'nin SAT Komando kursundaki hocalarının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için İzmir'deki darbeci ekibe desteğe gitmekle görevli SAT komandosu Astsubay Melih Albayrak ve Astsubay Mustafa Özel olduğu saptandı. 2018 yılında açığa alınan ve 2019 Kasım ayında TSK'dan ihraç edilen A.C. verdiği ifadede ankesörlü telefon yoluyla örgüt imamlarıyla irtibata geçtiğini belirtti.

'YANIMIZA ÜNİFORMAYLA GELME'

Örgütle İlköğretim 7. Sınıfta tanıştığını söyleyen A.C. ifadesinde örgütle ilgili şu bilgileri verdi: "2005 yılında Hava, Kara ve Deniz Askeri lisesi sınavlarına girerek sınavı kazandım. H.D. ve M.B. isimli örgüt imamları bana, 'Sana deniz üniforması yakışır' diyerek beni yönlendirdiler. Bana, 'Askeri liseye girdiğinde seninle irtibata geçeriz. İma yoluyla namaz kıl, oruç tutma, eski kot pantolonlarını giyme, diz kapakları izinden namaz kıldığın belli olur. Yanımıza üniformayla gelme' dediler.

Ben Hava ve Kara Kuvvetlerini asil listeden, Deniz Askeri Lisesi'nin ise yedekten kazanmıştım. Kuleli'ye kayıt yaptıracakken beni Deniz Lisesi'nden Yüzbaşı G.G. aradı asil olarak kayıt yaptırabileceğimi, deniz lisesinin iyi olduğunu söyleyerek beni ikna etti. Deniz Lisesi'ne girince de benim bölük komutanım oldu. H.D. isimli mahrem imam benimle bir esnafın evinde buluşarak, 'Bundan sonra burada iki haftada bir görüşeceğiz. Aksilik olursa sabit, ankesörden beni ara. Yine görüşemezsek ben seni ararım' dedi. H.D. beni sabit hatlardan arıyordu. Benimle görüşmeye ise Mersin'den geliyordu.,

'BAŞ ÇARKÇIN NASIL'

Deniz Harp Okulu'na geçtiğim dönemde ise 'Hasan 'kod İbrahim isimli mahrem imam benden sorumlu oldu. Devrem olan B.B. ile beni tanıştırdı. Aynı mahrem imamın grubuna dahil olduk. O da bizi sabit ankesörlü hatlardan arayarak görüşüyorduk. Mezun olduktan sonra İzmir Foça Üs Komutanlığı TCG Bartın Gemisi'ne tayinim çıktı. Devremin ise Marmaris'e tayini çıktı. 2014 yılında kurs için Kocaeli'ne geldim. Burada benden 'Faruk' kod isimli mahrem imam sorumlu oldu bana, 'Gemideki komutanların nasıl. Baş çarkçın nasıl' şeklinde sorular sordu. 2014 yılında kurs için Kocaeli'ne geldim. Burada benden 'Faruk' kod isimli mahrem imam sorumlu oldu bana, 'Gemideki komutanların nasıl. Baş çarkçın nasıl' şeklinde sorular sordu.

'NE OLACAK BU ÜLKENİN HALİ'

'Faruk' kod isimli mahrem imam beni biriyle tanıştıracağını söyledi. Beni H.K.'ile tanıştırdı. Ancak H.K. ile İzmir'de aynı evde kalmıştık. Kendisi yaşam tarzı itibari ile yapıyla irtibatlı olabileceğini hiç düşünmemiştim. H. ile birlikte 'Faruk' kod isimli mahrem imamla ara ara buluştuk. Daha sonra 'İbrahim' kod isimli mahrem imam ikimizden sorumlu oldu. Bu şahıs H. ile bana, 2015 yılı içerisinde, 'Ne olacak bu ülkenin hali, bu ülkeyi paklasa paklasa darbe paklar' dedi.

'BALYOZ KOMUTANLARINA HAYRAN KALDIM'

İstanbul'da Anadolu Kavağı'nda 2015 Mart ayından 2016 Şubat ayına kadar SAT komando kursu aldım. Bu süre zarfında kursa Balyoz davasında örgütün kumpasında tutuklanan komutanlar son zamanlarda komutan olarak geri geldiler. Ben bu komutanlara olan hayranlığımı 'İbrahim' kod isimli mahrem imama söyledim. Ayrıca, 'Siz mi yaptınız Balyoz kumpasını' diye sordum. O da bana, ' Yok öyle bir şey bizim ne alakamız var' diyerek geçiştirdi.

KURS HOCALARI AKINCILAR'DAN ÇIKTI

SAT komando kursunu ikincilikle bitirdim. Melih Albayrak isimli kurs hocası benden imkansız bir hareket yapmamı istedi. Su içerisindeyken tam teçhizatla dibe dalış yapıp palet vurarak sudan çıkıp teknenin içerisine uçmamı istedi. Her ne kadar imkânsız bir şey olsa da ben yaparım dedim. Teknenin içerisine söylediği gibi girdim ancak omuzum çıktı. Hastaneye götürülecekken Melih Albayrak kulağıma, 'Donanmada başarılar, gemiye gidiyorsun. SAT kariyerin bitti' dedi. İyileştikten sonra döndüğüm kurstan atıldım. Kurs hocalarından Mustafa Özel ve Melih Albayrak darbe girişimi sırasında Akıncılar Üssü'nde aktif rol aldıklarını duydum.

'BADİM YUNANİSTAN'A KAÇTI'

Mustafa Özel ve Melih Albayrak bana, 'Kurs devam etsin ve H.Ç. mezun olsun diye seni daha önce atmadık o yüzden bu kadar tuttuk' dedi. H.Ç. benim kurstaki badim yani partnerimdi. Onun bu yapıdan olduğuna kanaat getirdim. Daha sonra duydum ki 15 Temmuz darbe girişimine katılmış Ve Yunanistan'a kaçmış.

2016 Şubat veya Mart ayında bu yapıyla irtibatımı kesmek istedim. Süleyman kod isimli mahrem imam bana, 'Kurstan atıldın diye sıkma canını. Normal memur olursun. Dayılarını iyi tanıyorum. Nenenin çok böreğini yemişliğim vardır' diyerek dalga geçer gibi konuştu. Beni rahat bırakmalarını söyleyerek yanlarından ayrıldım. 2016 Mart ayında irtibatımı kopardım.

YILLAR ÖNCE GÖRMÜŞ

Adem Yavuz Arslan akrabamdır. FETÖ örgütünün basın yayın organı olan Bugün TV'de Ankara Temsilciliği yaptı. Son olarak kendisini 2011 yılında memlekette bir bayramlaşmada gördüm. Arslan'ın kardeşi T.A. da akrabamdır. O da örgütün Rusya, Nijerya, Hindistan gibi ülkelerdeki örgüte ait okullarında öğretmenlik yapardı. Onu da 2015'te memleketteki bir bayramlaşmada gördüm.

'OOVOO' İSİMLİ PROGRAMI KULLANDIM

2014 yılı ortalarında telefonuma 'OOVOO' isimli turuncu renkli bir program yüklettiler. Google Play'de bulunuyordu. Örgüt imamlarıyla buradan mesajlaşmamız istendi. Mahrem imamlardan bazıları ara ara görüşme yerini belirlemek için buradan mesaj atıyordu. 2016 yılı Mart ayı sonrası cep telefonumdan sildim."