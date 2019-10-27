FETÖ eleştirisine ihraç

Yıllardır birçok kez dile getirilen CHP-FETÖ ilişkisi, geçtiğimiz günlerde CHP eski milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş tarafından, katıldığı bir televizyon programında itiraf edildi. Ateş canlı yayında, “MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” açıklamasında bulundu. Bu açıklama, CHP'yi karıştırdı.

BAYKAL’A ÇOK YAKINDI

CHP yönetimi, FETÖ'nün kaset kumpasıyla koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmak zorunda kalan Deniz Baykal'a en yakın isimlerden biri olan Yılmaz Ateş’i, doğruları dile getirdiği için ‘ihanet’le suçlayıp kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Ancak yönetim, aynı hassasiyeti, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger için göstermedi. Halen CHP Parti Meclisi (PM) üyesi olan Aksünger, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG için “terör örgütü değildir” açıklamasında bulunmuştu. Böylece CHP'nin teröre ve terör gruplarına verdiği desteği bir kez daha gözler önüne seren Aksünger için de inceleme başlatıldığı öne sürülmüştü. Ancak Erdal Aksünger, bu iddiaları yalanladı. Aksünger yaptığı açıklamada, bu konuda kendisine ulaşan resmi bir yazı olmadığını belirterek, “Böyle bir şeyin olması zaten mantıksız” diye konuştu.

UTANÇ VERİCİ DURUM

Yönetimin, CHP’nin utanç verici durumunu gözler önüne serdiği için Ateş’i partiden kovmaya hazırlanması, ‘PYD terör örgütü değildir’ diyerek teröre destek vermesine rağmen Aksünger’e ise dokunmaması büyük tepki çekti. Birçok kişi sosyal medyadan, parti yönetimini eleştirdi.

BULDAN'DAN İTTİFAK ORTAKLARINA TEHDİT

CHP’nin, YPG’ye ‘terör örgütü’ dememesi, millet ittifakı ortağı HDP’yi tatmin etmedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Barış Pınarı Harekâtı'na karşı CHP ve diğer muhalefet partilerinden yeterli desteği göremediklerini söyleyerek, tehditler savurdu. Buldan açıklamasında, “Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Oysa biz Türkiye’nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır” diye konuştu.