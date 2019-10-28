28 Ekim 2019 Pazartesi 14:47:18 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:48:53
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı
FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı.
Beykoz Yenimahalle'de 24 Ekim'de durdurulan bir araçta sahte kimlikle yakalanan şüpheli Zeynep Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zeynep Gülen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Suh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Zeynep Gülen, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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