22 Ocak 2020 Çarşamba 16:51:41 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:58:06
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'ün 12 yıl hapis cezası onandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
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