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10 Şubat 2020 Pazartesi 10:48:57 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:55:34

FETÖ elebaşı Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı! Tam 820 işlem yapılmış!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen adına 2012 yılında bir sahte e-imza çıkarıldığı ve bununla 2016'ya kadar tam 820 işlem yapıldığı tespit edildi. E-imzanın hangi örgütsel işlemlerde kullanıldığının da ortaya çıkarılması an meselesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz aylarda ilginç bir şikayet ulaştı. Şikayette, Fetullah Gülen adına 2012'de avukat Nurullah Albayrak tarafından sahte e-imza çıkarıldığı iddia edildi.

BİR SERTİFİKA FİRMASINDAN...

Türkiye'de sertifika hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından çıkarıldığı belirtilen e-imzanın 2016 tarihinde yenilendiği belirtildi.

ÖRGÜTSEL FAALİYET

SABAH'ın haberine göre; teröristbaşı Fetullah Gülen için gerçekleştirilen e-imza skandalının söz konusu firmada çalışan örgüt üyeleri tarafından bir örgüt görevi olarak çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu ihbarda bu e-imzanın Avukat Nuh Albayrak tarafından 2012 yılı içerisinde çıkarıldığı belirtilmişti.

YÜZLERCE ŞÜPHELİ İŞLEM YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, elektronik imzanın 30 Nisan 2012 tarihli New York Başkonsolosluğu onaylı vekâletname ile çıkarıldığı, fakat söz konusu vekâletnamede elektronik imza alımına ilişkin yetki bulunmadığı saptandı. Sahte e-imzanın ilk temin edildiği 2012 yılından itibaren 820 adet işlem yapıldığı belirlenirken elektronik imzaların bu işlemlerdeki kullanım tarihi ve zamanına ilişkin kayıtlara da ulaşıldı.

FİRMADAKİ ÖRGÜT ÜYELERİ TARAFINDAN GÖREV OLARAK YAPILDI

Sahte e-imzanın usulüne uygun yetkilendirme yapılmadığı halde Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından usulüne aykırı olarak çıkarıldığı, bu yasadışı işlemin söz konusu hizmet sağlayıcı firmada görevli FETÖ üyeleri tarafından örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Ankara Başsavcılığı,söz konusu yasadışı eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. isimli şirketin merkezinin İstanbul Kozyatağı'nda bulunduğunu belirleyince dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı e-imza ile hangi örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirildiğini araştıracak. Örgüt elebaşı Gülen'in bu e-imza ile yaptığı işlemlerin tamamının iptal edilmesi de bekleniyor.

(Sabah)

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