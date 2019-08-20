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20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 00:48:10

FETÖ’cüler çıldırdı

Terör örgütüne vurulan 'kayyum' darbesi FETÖ’cüleri de çıldırttı.

PKK’ya finansörlük yapan HDP’li belediyelere hiçbir şekilde tepki göstermeyen FETÖ’cüler, devlet düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Firari FETÖ’cü Emre Uslu, belediyelerin PKK terör örgütü güdümünden kurtarılmasını “darbe” olarak niteledi. “Fuat Avni” olarak bilinen hesabın yöneticilerinden firari FETÖ’cü Said Sefa da, terör örgütü PKK’ya destek çıkarak kayyum kararı için “açık bir darbe” ifadesini kullandı. 

VALİLERE HAKARET ETTİ 

HDP’li belediyelerin terör örgütü PKK’nın finansörü gibi çalıştığını unutan Tuncay Opçin, kayyum olarak atanan valilere, “Sömürge valisi” diye hakaret etti. FETÖ’nün yayın organı Today’s Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari hain Bülent Keneş, kayyumlara “Şerefsiz, alçak” gibi küfürler savurdu. 

AB’DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Avrupa Birliği’nden (AB) görevden almalar ile alakalı küstah bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan AB’nin Türkiye Raportörü Kati Piri, “Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçimlerden 5 ay sonra ‘terör suçlaması’yla değiştirildi. Halkın iradesine sıfır saygı” dedi. AB daha önce de HDP’nin terörle bağlantılı adaylarına gerçekleştirilen operasyonlara yönelik olarak skandal açıklamalar yapmış ve bu isimlere sahip çıkmıştı. PKK’yı terör örgütü olarak kabul eden AB’nin, teröristlere belediye kaynaklarından kaynak aktaran belediyelere operasyon yapılmasını kınaması da çelişkiyi yeniden gözler önüne serdi. 

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