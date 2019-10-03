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03 Ekim 2019 Perşembe 10:29:04 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:31:41

FETÖ’cü Murat Kuvezi'nin etkin pişmanlık oyununa ekipler geçit vermedi

FETÖ’nün İstanbul yapılanmasında yönetici olan Murat Kuvezi gözaltına alınarak tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini dile getiren Kuvezi’nin ismini verdiği 24 kişiden 22’sinin zaten deşifre olan isimler olduğu tespit edildi. Kuvezi’nin soruşturma birimlerini yanıltmaya çalıştığı belirlenirken hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yeniden toparlanma süreci içerisine giren FETÖ'nün yöneticilerinden bir tanesi daha deşifre oldu. Örgütsel talimatları ileten 'abi' olduğu belirlenen Murat Kuvezi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Kuvezi'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Kuvezi'nin FETÖ ile iltisaklı Venüs Eğitim İşletmeleri'nde sigorta kaydının bulunduğu tespit edildi.

'BENİM Bİ ÜSTÜM KUVEZİ'YDİ'

Kuvezi hakkında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Mesut Koca ifadesinde, "17-25 Aralık'tan önce ben Başakşehir'de Küçük Bölge Sorumlusu olarak görev yapıyordum. Burada bana küçük köy esnaflarının sorumluluğunu verdiler. 11-12 kişi kadar bir esnaf grubum vardı. Benim üstüm olarak Büyük Bölge sorumlusu Murat Kuvezi'ydi" dedi. Kuvezi'nin yapılan araştırmalara göre Gaziosmanpaşa Eyalet Abisi olarak da görev yaptığı belirlenirken, toplanan himmet ve kurban paralarını Hindistan'a gönderdiği tespit edildi.

SULTANGAZİ'DE GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz aylarda Sultangazi'de gözaltına alınarak tutuklanan Kuvezi etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini soruşturma birimleriyle paylaştı. Kuvezi alınan ifadesinde kendisiyle birlikte İstanbul'da görev yapan FETÖ yöneticilerinin isimlerini savcılığa bildirdi. Kuvezi ifadesinde, "FETÖ ile irtibatlı olduğum dönemlerde öğrenci velileri gezileri amacıyla Bosna Hersek, Almanya, Tayland, Laus, Kamboçya, Hindistan, Mekke- Medine ve Amerika ülkelerine gittim. Aile bireylerim ve birinci ve ikinci derece akrabalarımdan FETÖ ile iltisakı nedeniyle kamudan ihraç olan ve soruşturma yürütülen yoktur.

2012'DEN SONRA EYALET SİSTEMİNE GİRDİK

Örgüt 2012 yılına kadar İstanbul'u 4'e ayırmıştı. Bunlar 1'i Anadolu, 2'si Boğaziçi ile 3'sü Suriçi, 4'cüsü ise Surdışı olarak ayrılmıştı. 2012 yılından sonra örgüt iller içerisinde eyalet yapılanmasına döndü. Bu şekilde arttırılarak eyalet sorumlularının kıdemi arttırılarak kendilerine daha fazla sorumluluk verildi. Benim örgütte bulunduğum süre içerisinde ilk olarak etüt merkezlerinin öğrenci devamlılığını sağlamak konusunda amacım mütevelli kazandırmaktı."

24 İSİMDEN 22'Sİ ZATEN SORUŞTURULMUŞ

Savcılık Kuvezi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Kuvezi'nin son olarak Eminönü Büyük Bölge sorumlusu olarak görev yaptığını tespit etti. Hazırlanan iddianamede Kuvezi ile ilgili olarak: "Her ne kadar etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini beyan etmiş ve bir takım isimler vermiş ise de şüphelinin teşhis ettiği 24 isimden 22'sinin zaten soruşturulmaktadır. Dolayısıyla deşifre olduklarını bildiği kişileri teşhis etmekle yetinerek, herhangi bir yeni bilgi vermediği bu nedenle etkin pişmanlık uygulanması için şartların oluşmadığı kanaatine varılmıştır."

(Sabah)

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