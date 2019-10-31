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31 Ekim 2019 Perşembe 20:17:18 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 20:19:00

FETÖ astsubaylık sınav sorularını çalmış

Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dinlenen FETÖ itirafçısı eski astsubay Uğur K, astsubaylık sınav sorularının sınavdan önce örgüt mensuplarına verildiğini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen FETÖ itirafçısı eski astsubay Uğur K. olay tarihinde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını, FETÖ ile öğrencilik yıllarında tanıştığını anlattı.

Darbe girişimi öncesine kadar örgütle bağının devam ettiğini belirten Uğur K, astsubaylığa hazırlandığı dönemde FETÖ mensuplarının kendisine yardımcı olduğunu ve sınav sorularını örgüt mensuplarına verdiklerini söyledi.

Tanık Uğur K. "Sınav sorularını bize verdiler. Bucak sorumlusu olan Cüneyt diye bildiğimiz kişi tarafından verildi sorular. Bunun üstünde bir de Burdur sorumlusu vardı ancak ben onu tanımıyorum. Bizi örgüt evine götürdüler, burada slayt halinde sınavda çıkacak soruları bize gösterdiler. Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirdiler, 'Soruları bizden aldığınızı kimseye söylemeyin.' dediler." diye konuştu.

Davanın sanıklarından eski astsubay Mevlüt Özyurt'u tanıdığını belirten Uğur K, Özyurt'un örgüt bağına ilişkin bir bilgisinin olmadığını söyledi.

AKINCI ÜSSÜ DAVASININ SANIĞI TANIK SIFATIYLA DİNLEDİ

Tanık Ali Tiryaki, 15 Temmuz'da binbaşı rütbesiyle KKK Tayin Daire Başkanlığında görev yaptığını, kendisinin Akıncı Üssü darbe davasında yargılamasının sürdüğünü ifade etti.

Olay günü saat 18.00'e kadar mesaisine devam ettiğini, ardından evine gittiğini anlatan Tiryaki, Harekat Merkezinden aranarak mesaiye çağırılması üzerine Abdullah Demir, Mehmet Cantürk, Nevzat Bilir ve Murat Kale ile kışlaya gittiklerini ancak içeri alınmadıklarını belirtti.

Burada yaptıkları telefon görüşmeleri üzerine Genelkurmaydan emir verildiğini ve terörle mücadele harekatı kapsamında Akıncı Üssü'ne gitmelerinin söylendiğini iddia eden Tiryaki, saat 23.00'ten sonra vardıkları üste bir süre beklediklerini anlattı.

İlerleyen saatlerde Demir'e gelen telefon üzerine KKK'ye dönmek istediklerini ancak giriş çıkışların yasak olduğunun söylenerek çıkışlarına izin verilmediğini ifade eden Tiryaki, herhangi bir olaya karışmadıkları halde sabah saatlerinde polislerce düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alındıklarını dile getirdi.

Tiryaki, 15 Temmuz akşamı KKK harekat merkezinden kendisini arayan kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

AA

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