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22 Kasım 2019 Cuma 12:12:01 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 12:13:05

Ferhat ile Şirin konusu ne? Ferhat ile Şirin oyuncuları kimler?

FOX Tv ekranlarının yeni dizisi Ferhat ile Şirin bu akşam yayın hayatına başlıyor. Ferhat ile Şirin konusu ne? Ferhat ile Şirin oyuncuları kimler? merak ediliyor. İstanbul’un otantik ve masalsı dünyasında geçen efsanevi aşk hikayesinin anlatıldığı Ferhat ile Şirin fragmanları izleyiciler tarafından çok sayıda beğeni aldı. Başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın paylaştığı Ferhat ile Şirin dizi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Ferhat ile Şirin konusu ne? Ferhat ile Şirin oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul’un otantik ve masalsı dünyasında geçen efsanevi aşk hikayesinin anlatıldığı Ferhat ile Şirin bu akşam yayın hayatına başlıyor. FOX Tv ekranlarının yeni dizisi Ferhat ile Şirin dizisinin fragmanları izleyiciler tarafından çok sayıda beğeni aldı. İzleyicilerin merakla beklediği Ferhat ile Şirin dizi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

FERHAT İLE ŞİRİN FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
 

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU NE?

İstanbul’un otantik ve masalsı dünyasında geçen efsanevi aşk hikayesi.

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.

FERHAT İLE ŞİRİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın paylaştığı, dizinin kadrosunda Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Emel Çölgeçen, Şehsuvar Aktaş ve Işıl Yücesoy gibi birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

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