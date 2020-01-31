Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme yolları

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TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Merakla beklenen maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI

Trabzonspor Fenerbahçe maçı, beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olacak ve kullacılar tarafından izlenebilecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

Şimdiye kadar toplamda 106 kez kozlarını paylaşan takımların maçlarında 42 kez sarı lacivertli takım sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 31 müsabaka da bordo mavili ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Ndiaye, Sturridge, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

BİLETLER TÜKENDİ

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi bordo-mavili kulüp tarafından satışa çıkarılan biletler kısa sürede tükendi. 33 bin kombine kart sahibi taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 biletin 3,5 dakika içerisinde tükendiği ve karşılaşmanın tam dolu tribünler önünde oynayacağı belirtildi.