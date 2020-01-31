Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme yolları

  • Bist 100
    119636
  • Dolar
    5,9836
  • Euro
    6,6013
  • Altın
    303,2260
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiraladı Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiraladı
İtalya koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti İtalya koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı
Ianis Hagi, Rangers'a transfer oldu Ianis Hagi, Rangers'a transfer oldu
Olympiakos, transferin son gününde Emre Mor'a talip oldu Olympiakos, transferin son gününde Emre Mor'a talip oldu
Çapa Tıp Fakültesi’de takip edilen Çinli çocuğun test sonucunun 'İnfluenza B' olduğu ortaya çıktı Çapa Tıp Fakültesi’de takip edilen Çinli çocuğun test sonucunun 'İnfluenza B' olduğu ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf ile anlaştı Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf ile anlaştı
Jesse Sekidika, 'Galatasaray'a söz verdim' deyip Medipol Başakşehir'in teklifini reddetmiş Jesse Sekidika, 'Galatasaray'a söz verdim' deyip Medipol Başakşehir'in teklifini reddetmiş
Türkiye'den bayrak yırtan Yunan vekile sert tepki: Çirkin, kabul edilemez ve takip edeceğiz Türkiye'den bayrak yırtan Yunan vekile sert tepki: Çirkin, kabul edilemez ve takip edeceğiz
Rusya'daki fabrikada meydana gelen gaz patlamasında 4 Türk hayatını kaybetti Rusya'daki fabrikada meydana gelen gaz patlamasında 4 Türk hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı'dan yatak pozu Şeyma Subaşı'dan yatak pozu
Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi
Kabus İngiltere'ye sıçradı! 2 kişide koronavirüs tespit edildi Kabus İngiltere'ye sıçradı! 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Edis'in cinsel ilişki videosu mu var? "Babam video yüzünden kalp krizi geçiriyordu" Edis'in cinsel ilişki videosu mu var? "Babam video yüzünden kalp krizi geçiriyordu"
Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Doya Doya Moda kim elendi?
Tam bir fiyasko! Cimbom ne transfer yapabiliyor, ne de futbolcu gönderebiliyor Tam bir fiyasko! Cimbom ne transfer yapabiliyor, ne de futbolcu gönderebiliyor
Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı olay oldu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı olay oldu!
Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın aldığı ücretin yarısını kazanacak Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın aldığı ücretin yarısını kazanacak
Beşiktaş, genç yetenek Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, genç yetenek Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
NASA uzay teleskopunu kapattı NASA uzay teleskopunu kapattı
Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa ve Ferman sahnesi! Mucize Doktor Ferman diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa ve Ferman sahnesi! Mucize Doktor Ferman diziden ayrılıyor mu?
SMMM yeterlilik sınav sonuçları açıklandı mı? SMMM yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? SMMM yeterlilik sınav sonuçları açıklandı mı? SMMM yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Survivor 2020'ye sürpriz isim! Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ocak 2020 Cuma 11:52:53 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 11:54:12

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme yolları

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sona eriyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçını kaçırmak istemeyenler maçın saat kaçta başlayacağını ve nerede yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izleme yolları merak ediliyor. İşte TS - FB maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Heyecanla beklenen Fenerbahçe Trabzonspor maçı için geri sayım sona eriyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme yolları nelerdir? sorusunun yanıtı futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçını kaçırmak istemeyenler maçın saat kaçta başlayacağını ve nerede yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izleme yolları merak ediliyor. Futbolseverlerin araştırdığı TS - FB maçı ile ilgili merak edilen detayların tümü haberimiz içerisinde yer alıyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Merakla beklenen maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI

Trabzonspor Fenerbahçe maçı, beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olacak ve kullacılar tarafından izlenebilecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

Şimdiye kadar toplamda 106 kez kozlarını paylaşan takımların maçlarında 42 kez sarı lacivertli takım sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 31 müsabaka da bordo mavili ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Ndiaye, Sturridge, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

BİLETLER TÜKENDİ

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi bordo-mavili kulüp tarafından satışa çıkarılan biletler kısa sürede tükendi. 33 bin kombine kart sahibi taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 biletin 3,5 dakika içerisinde tükendiği ve karşılaşmanın tam dolu tribünler önünde oynayacağı belirtildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ