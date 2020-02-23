FB - GS maçı canıl izle (Fener G.Saray maçı canlı yayın şifresiz anlatımı) Fener Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri burada

Fenerbahçe G.Saray derbisi az önce başladı... Mücadele devam ediyor. Fener G.Saray maçını canlı takip etmek için haberimize tıklayabilirsiniz. Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz canlı izle linki sosyal medya üzerinden paylaşılıyor olsa da şifresiz yayın yapılması yasak. Fener Galatasaray maçının canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz....



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SAHADAN GELİŞMELER...

Fenerbahçe Teknik Direkrörü Ersun Yanal, ligin 22’nci haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre 2 değişik isimle Galatasaray derbisine çıktı. Yanal, sarı kart cezalısı olan Luis Gustavo yerine Tolgay Arslan’a, Deniz Türüç yerine ise sakatlığı sona eren Hasan Ali Kaldırım’a ilk 11’de forma verdi. Ersun Yanal, Galatasaray derbisine şu 11’le çıktı: ‘’ Altay Bayındır - Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Dirar, Kruse, Vedat Muriç.’’

HASAN ALİ 11’DE YER ALDI

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçında ilk 11’de yer aldı. En son 6 Aralık’ta Gençlerbirliği ile oynanan lig mücadelede forma giyen Hasan Ali, ZTK’da GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta 45 dakika sahada yer almıştı. Sakatlık sonrası riske edilmeyerek dinlendirilen Hasan Ali, Galatasaray mücadelesiyle kendisine 11’de yer buldu.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalı Luis Gustavo, sarı-kırmızılı ekip ile oynanan derbide forma giyemedi.

17 YIL SONRA VOLKAN’SIZ

Fenerbahçe formasını ile 2003 yılında giyen Volkan Demirel, 17 yıl sonra Galatasaray derbisinde yer almadı. Futbolculuk kariyerini sonlandırarak teknik heyete geçen Volkan Demirel, geride kalan süre zarfında ilk kez Galatasaray’a karşı kalede yer alamadı.

TARAFTARLARDAN KREOGRAFİ

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, koreografi gösterisinde bulundu. Okul Açık Tribünü’nde açılan ‘Rocky & Muhammed Ali’ pankartlarının yanı sıra orta alanda yer alan ‘Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz’ pankartı yer aldı.





İKİ TAKIM FUTBOLCULARINDAN ALMANYA TEPKİSİ

Fenerbahçe ile Galatasaray futbolcuları sahaya ırkçılığı kınayan pankartla çıktı. Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını protesto etmek amacıyla iki takım futbolcuları sahaya ‘’#YeterArtık Esreicht’’ ‘’#Hanau’’ yazılı pankartlarla çıktı.

FALCAO VE BELHANDA İLK 11’E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’da ise teknik direktör Fatih Terim, kritik derbi öncesinde hücum hattında Younes Belhanda ile Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’ya şans tanıdı. Faslı oyuncu Belhanda, ligde iki maç aradan sonra ilk 11’e geri dönerken son olarak Galatasaray’ın 20’inci hafta oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçında forma giymişti. Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao ise 19’uncu haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde kendisine ilk 11’de şans bulmuş ve 1 de gol kaydetmişti.

ÜLKER STADYUMU KAPALI GİŞE

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli takımın Galatasaray’ıı konuk ettiği maçta tüm biletler satışa çıkar çıkmaz tükenirken, mücadele derbi kapalı gişe oynandı. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

SHEFFİELD UNİTED MENAJERİ WİDER İLE LUGANO KADIKÖY’DE

Sheffield United menajeri Chris Wilder ile Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Diego Lugano, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’ye destek olmak için Kadıköy’e geldi. Wilder, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’nin davetlisi olarak maçta yer aldı.

Fatih Terim, Fenerbahçe taktiğini belirledi



Galatasaray’ın teknik patronu, derbi planını önde baskı, seri paslaşma, kanat bindirmeleri ve defansın arkasına atılacak toplar üzerine kurdu

Yalımcan Sarpyel - Fenerbahçe derbisi öncesinde Fatih Terim ve kurmayları taktik planını büyük oranda şekillendirdi. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda rakibin şifrelerinin çözümü üzerinde duruldu. Tecrübeli teknik adam galibiyet reçetesini üç ana maddede toplayarak, taktik antrenmanlarda oyuncularına ezberletti.



1-Fenerbahçe’nin önde baskısı ve iştahlı oyunu kırılacak. Geriden oyun kurulurken ayağa kısa ve seri garanti paslar atılacak, sarı-lacivertlerin öne çıkması sağlanacak. Daha sonra baskı atlatılıp rakip eksik yakalanarak Fenerbahçe yarı sahasını hızlıca geçiş sağlanacak.



2-Hücum geçişlerini kilit nokta olacak ve özellikle atağa çıkarken pas hatası yapılmayacak. Orta sahadan, kanat oyuncularına atılacak ters toplar ile de tarihî rakibin savunma düzeni bozulacak.



3-Bitirici vuruş için de kanatlara beklerden destek gelecek Forvet oyuncuları da sürekli hareket hâlinde olup boşluk arayacak. Jailson’un arkasına yapılacak koşularla rakip hataya zorlanacak.

> Vedat Muriç tedbiri

Hücum yönü böyle... Peki ya işin savunma tarafı... Fenerbahçe hücumlarını durdurmak için de Terim’in şablonu hazır. Bu konuda Donk’a özel bir görev veren Fatih Hoca, Hollandalı savunmacısını Vedat Muriç ile adam adama oynatacak. Özellikle yan toplardan Muriç’in bulabileceği hava topları ile oluşabilecek tehlikeler, Donk ile kesilmeye çalışacak.

OTELDEN MAÇA

Bir gece önce kamp

Sarı-kırmızıların derbi programı belli oldu. Fatih Terim yarın akşam yaptıracağı antrenman sonrası takımı Fenerbahçe maçı öncesi kampa alacak. Ve takım daha önceki senelerde olduğu gibi köprüye yakın lokasyon olan Zincirlikuyu civarındaki bir otelde kampta olacak.

KARAR ÇIKMADI

Bilirkişi ertelemesi

Galatasaray, yönetimin idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle bazı yöneticilerin açtığı, başkan Mustafa Cengiz’in de ferî müdahil olarak katıldığı dava, “hâkimin çekilmesi” talebinin değerlendirilmesi ve bilirkişinin raporunun beklenilmesi için 24 Nisan’a ertelendi.

Beş maçlık bilet satışta

Galatasaray sezonun geriye kalan bölümü için evinde oynayacağı beş maçı içeren bilet kampanyası başlattı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk hesapları yaptıkları bu dönemde satışa çıkan kombine biletlerin fiyatları 650 TL- 4.350 TL arasında değişiyor.

TEK EKSİK LEMİNA

Aslan’da Fenerbahçe maçı öncesinde tek eksik Lemina. Malatya maçının son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Gabonlu yıldızın tedavisi sürüyor. Bir süredir sakat olan ve takımdan ayrı kalan Saracchi, Falcao ve Andone’nin durumu ise iyi. Üç isim de şans verilmesi hâlinde derbide oynayabilecek durumda.



FENERBAHÇE CEPHESİNDEN SON HABERLER...

Patron Kruse!

G.Saray karşısında iki önemli kozundan mahrum olan Ersun Yanal ipleri Alman yıldıza teslim edecek. Göreve hazır Kruse’nin hedefi zafere golle katkı vermek

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını tazelemek, Kadıköy geleneğini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, G.Saray karşısında cezalı Gustavo ve sakat Emre Belözoğlu’ndan mahrum çıkacak. Ancak kredisi kalmayan sarı-lacivertliler mazeret değil çözüm arayışında. Bu maçta beraberliğin dahi telaffuz edilemeyeceğini belirten teknik direktör Ersun Yanal, tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken saha içi patronunu da Max Kruse olarak belirledi. Gustavo ile Emre’nin yokluğunda ipleri Alman yıldıza teslim edecek olan Yanal, Kruse’yle özel olarak görüşerek beklentilerini anlattı. Tüm pas organizasyonunu yönetme görevini üslenecek Kruse, presten kurtulmak için serbest oynayacak, aynı zamanda ikinci golcü sorumluluğunu da alacak.

> İkinci yarının golcüsü

Ligde 6 gol, 7 asistle oynayan Max Kruse, Ersun Yanal’la yaptığı görüşmeden son derece moralli ayrılırken, galibiyete golle katkı sağlayacağı yönünde de hocasına söz verdi. Kariyerinde birçok büyük ve kritik maça çıktığını belirten Alman yıldız, derbinin önemini de son derece iyi kavradığını vurgularken “Taraftarımızın önünde ilk kez Galatasaray’a karşı forma giyeceğim. Bu karşılaşmada gol atarak Fenerbahçe tarihinde yer almak istiyorum” ifadesinde bulundu. Fenerbahçe’nin ikinci yarıda attığı 7 golden dördünü kaydeden, bir de asist yapan Kruse’nin Trabzon’a karşı bir gol, bir asisti, Beşiktaş’a bir golü var. Alman yıldız Galatasaray’a karşı oynadığı ilk maçta ise derbinin golsüz bitmesine engel olamamıştı.

Nihai karar verildi

Ersun Yanal, derbi kadrosunu netleştirdi. Rodrigues’in yokluğunda kanat sıkıntısı yaşayan Yanal, Dirar’ı sağ açıkta, Deniz’i sol açıkta kullanabilmek için maç eksiğine rağmen sol beki Hasan Ali’ye teslim edecek. Bu tercih Tolga’nın da gerçek mevkii olan ön liberoya dönmesini sağlayacak.

KARABORSA PATLADI

Taraftarın bilet isyanı

Derbide takımlarına destek vermek isteye Fenerbahçeli taraftarlar biletlerin karaborsaya düşmesinden rahatsız. Galatasaray maçı için satışa sunulan yaklaşık 8 bin bilet kısa sürede tükenirken 160 liralık kale arkası karaborsada 750 liradan satışta. 950 liralık biletler için istenen rakam ise 6 bin 500 lirayı bulmuş durumda. Bilet bulabilmek için her yolu deneyen taraftarlar yönetimi de yoğun baskı altına almış durumda.

GÜVEN PROBLEMİ

Forma Jailson’a

∂ Ersun Yanal tüm eleştirilere rağmen Jailson’dan vazgeçmiyor. Falette’den memnun olmayan Yanal, derbide yine sambacıya görev vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının tepki çeken hatalarına rağmen kaleci Altay’ı da kızağa çekmek gibi bir düşüncesi yok.

KASA DOLACAK

Derbi bereketi

∂ Kadıköy’e gelen G.Saray olunca sarı-lacivertli taraftarların ilgisi de yoğun oldu. Maç biletleri anında tüketilirken lisanslı ürünlere de talep arttı. Yönetimin, derbi günü Fenerium satışlarıyla birlikte 5 milyon lirayı aşan bir hasılat beklentisinde olduğu öğrenildi.