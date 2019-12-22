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22 Aralık 2019 Pazar 13:26:25 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 13:27:39

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izleme yolları

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izleme yolları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçını izleme isteyen sporseverler, maç ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında bugün sahasında Beşiktaş'ı ağarlayacak. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek derbi ile ilgili merak edilenlerler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ile ilgili merak edilenler..

Fenerbahçe Beşiktaş derbi için geri sayım sona erdi. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma bu akşam gerçekleşecek. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini kaçırmak istemeyenler "Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izleme yolları neler?" sorularının yanıtını araştırıyor. Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen derbi maçı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı için ilk düdük saat 19:00'da çalacak. Yılın son derbisi olan Fenerbahçe Beşiktaş maçı Ülker Stadı'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI İZLEME YOLLARI

Fenerbahçe Beşiktaç derbi maçı şifreli olarak beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. 

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAKEMİ KİM?

Derbiyi yönetecek hakem Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
 
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ MUHTEMEL 11'LER

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısına şu ilk 11'le çıkması bekleniyor:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Zanka (Jailson), Nabil Dirar, Luis Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Deniz Türüç), Max Kruse, Vedat Muric.

Kadıköy performansı güven veriyor

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçtan biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

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