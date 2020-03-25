Fenerbahçe açıkladı: Koronavirüse rastlandı
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." denildi.
AA
- Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
- İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs vaka bildirimi
- Başkan Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak
- Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İBB'nin 'sorumlusu benim' diye kağıt imzalattığı ortaya çıktı! Çalışanlar isyan etti..